"ВТБ Капитал" рекомендует на текущих уровнях покупать длинные ОФЗ и выходить из линкера ОФЗ-52002

Аналитики "ВТБ Капитала" считают привлекательными длинные ОФЗ, а также рекомендуют инвесторам выходить из линкера ОФЗ-52002, сообщается в обзоре.

"На текущих уровнях мы считаем привлекательными длинные ОФЗ, расценивая недавнюю коррекцию как избыточную с фундаментальной и технической точек зрения. Среднесрочные и длинные ОФЗ (сроком обращения более 5 лет) торгуются на уровне 7,5–8,3%. Как показывает наша количественная модель кривой ОФЗ, таким образом рынок закладывает три-четыре повышения ключевой ставки ЦБ на горизонте трех месяцев на 25 бп каждое. На наш взгляд, такой сценарий выглядит маловероятным, учитывая по-прежнему ограниченное инфляционное давление в России, пишут аналитики Максим Коровин и Игорь Рапохин. - Между тем необходимо отметить, что нынешняя коррекция по масштабу превосходит эпизоды апреля и августа 2018 г., а ОФЗ отстали от локальных облигаций ряда других сырьевых экспортеров, включая Мексику, ЮАР и Индонезию. Мы рекомендуем покупать длинные ОФЗ на текущих уровнях, учитывая увеличение наклона кривой. В частности, спред на отрезке 2–10 лет за последние три недели расширился на 15 бп, приблизившись к максимуму за период с сентября 2018 г."

Правда, отмечают специалисты "ВТБ Капитала", следует иметь в виду, что процесс ребалансировки позиций нерезидентов, возможно, пока еще далек от завершения: по оценкам Банка России, за период с конца февраля по начало марта чистый отток их средств составил 37 млрд руб., что значительно меньше, чем в период коррекции в апреле и августе 2018 г. (тогда отток составил 370 млрд руб. и 200 млрд руб. соответственно). "Отдельно мы рекомендуем инвесторам переложиться из линкера ОФЗ-52002, текущий уровень цены которого мы считаем справедливым (показатель вмененной инфляции превысил целевое значение ЦБ в 4%)", - указывают аналитики.