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16 марта 2020 года 19:00
Аналитики "Нордеа банка" считают, что ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на неизменном уровне в 6%
Аналитики "Нордеа банка" считают, что ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на неизменном уровне в 6%, если волатильность на финансовых площадках не продолжит существенно расти, говорится в их обзоре. Предстоящее в пятницу заседание Банка России пройдет в условиях повышенной турбулентности на мировых финансовых рынках, отмечают в "Нордеа банке". На прошедшем в начале февраля заседании ЦБ сигнализировал о готовности продолжать снижение процентной ставки, а рынок закладывал ее снижение с текущих 6% до 5,5% на горизонте нескольких месяцев. Тем не менее, в начале марта на глобальных площадках произошло самое масштабное падение основных фондовых индексов со времен финансового кризиса 2008 года, а перспективы мировой экономики заметно ухудшились. В результате, указывают специалисты, на предстоящем заседании Банк России будет принимать решение о том, повышать ли ключевую ставку или сохранить ее на неизменном уровне. "На наш взгляд, если волатильность на финансовых площадках не продолжит существенно расти, ЦБ сохранит ставку на неизменном уровне", - пишут они. Несколько индикаторов, по мнению аналитиков "Нордеа банка", указывают на то, что рынок ждет повышения ключевой ставки: - Доходности государственных облигаций (ОФЗ) подскочили более чем на 110 базисных пунктов по всей кривой доходностей с прошлого заседания Банка России. Доходности по краткосрочным бумагам сейчас остаются вблизи 6.2%, а вся кривая находится выше ключевой ставки. - Страновая премия за риск выросла с отметки 60 базисных пунктов в начале февраля до 230 базисных пунктов на текущий момент. Ключевая ставка в развивающихся странах может быть оценена с помощью суммирования безрисковой ставки в США, страновой риск-премии и цели центрального банка по инфляции. Такая оценка для России сейчас находится вблизи отметки 6,5%. - Разница в доходностях между трехмесячной ставкой MosPrime по форвардному контракту на 1 месяц и текущей ставкой MosPrime в моменте составляет около 135 базисных пунктов, что также говорит об ожиданиях повышения ключевой ставки в России. Волатильность на глобальных площадках остается повышенной, а динамика основных финансовых активов меняется на ежедневной основе. Итоговое решение Банка России будет зависеть от развития ситуации на финансовых рынках в ближайшие дни. Если распродажи на площадках усилят давление на российскую валюту, то вероятность повышения ставки увеличится, отмечают эксперты. Если же на рынках появятся признаки стабилизации ситуации (например, из-за замедления темпов роста заболевания или в условиях реакции на монетарные и фискальные стимулы), то Банк России сохранит ставку на неизменном уровне. "Мы ожидаем сохранения ключевой ставки на уровне 6%, поскольку текущая динамика потребительских цен значительно отстает от таргета Банка России в 4% (по итогам февраля инфляция составила 2.3% г/г). До начала распродаж на финансовых рынках Банк России прогнозировал возврат инфляции к уровням 3.5-4% к концу текущего года. При этом консенсус-прогноз аналитиков указывал на ускорение инфляции лишь до 3.5% к декабрю, - пишут аналитики "Нордеа банка". - Эти прогнозы не учитывают последнего ослабления рубля более чем на 15% с начала года по отношению к бивалютной корзине. По нашим оценкам, 10-процентное ослабление рубля добавляет около 0,6%-пунктов к инфляции (сопоставимые уровни наблюдались после ослабления рубля в 2018 году). Таким образом, если валютный курс останется вблизи текущих уровней, к концу года инфляция может ускориться до 4,5-5%. При этом Банк России особенно остро реагирует на риски ускорения инфляции до уровней выше 6%. Пока эти риски остаются умеренными, однако если рубль приблизится к отметкам 80 в паре с долларом и 90 в паре с евро, эти риски заметно возрастут".
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