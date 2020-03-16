Идея отложить выплату дивидендов является наиболее чувствительной для акций РФ - ИК "Атон"

Идея отложить выплату дивидендов является наиболее чувствительной для акций РФ и негативной с точки зрения восприятия для российских "голубых фишек", которые предлагают стабильную дивидендную доходность, говорится в обзоре ИК "Атон".

Правительство готовит пакет мер поддержки и специальный фонд на сумму 300 млрд руб. в ответ на экономические проблемы, связанные с распространением короновируса. Детали еще не объявлены, но в целом пакет предусматривает финансовую и социальную поддержку для людей, компаний и регионов, таких как налоговые каникулы, а также специальную поддержку для туристической отрасли и авиакомпаний, отмечается в обзоре "Атона". Планируется, что некоторые госкомпании смогут отложить выплату дивидендов на шесть месяцев.

"Идея отложить выплату дивидендов является наиболее чувствительной для российских акций и негативной с точки зрения восприятия для российских "голубых фишек", которые предлагают стабильную дивидендную доходность, - считают аналитики ИК" Атон". - Список компаний, которые могут отложить выплату дивидендов, еще не готов, но мы полагаем, что он может быть выборочным. Первым кандидатом на дивидендные каникулы является Аэрофлот. Все госкомпании будут давать рекомендации по дивидендам только в апреле-мае, а до тех пор будет сохраняться неопределенность".