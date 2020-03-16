Sova Capital подняла рекомендацию для акций Мосбиржи до "покупать" и оценку на 27%

Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital повысила прогнозную стоимость акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) со 115 рублей до 146 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "держать" до "покупать".