Снижение ставки ФРС может притормозить нисходящую динамику цен российских евробондов на этой неделе - Промсвязьбанк

Экстренное снижение ставки ФРС сразу на 100 б.п., реализованное в эти выходные, может притормозить снижение цен российских евробондов на этой неделе, говорится в комментарии аналитка Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина.

Цены рублевых облигаций в пятницу демонстрировали восстановительный рост, тем не менее, потери по итогам прошлой недели остаются довольно существенными, подчеркивает эксперт банка. Доходность 10-летних ОФЗ на закрытии торгов в пятницу составила 7,80% (+136 б.п. за неделю).

"Поскольку распространение коронавируса усиливает давление на деловую и потребительскую активность во всем мире, на текущей неделе вероятно продолжение продаж рисковых активов глобальными инвесторами, - полагает Д. Монастыршин. - Премия в 10-летних ОФЗ к ключевой ставке ЦБ РФ за прошлую неделю расширилась до 180 б.п. Однако риски дальнейшего снижения цен ограничивают интерес к ОФЗ даже при столь существенной премии. Повышение спроса на защитные активы и выход инвесторов в кэш в ближайшее время будут ограничивать возможность восстановления цен ОФЗ".

Доходность Russia`29 по итогам прошлой недели выросла на 95 б.п. - до 3,54% годовых. Сильные продажи суверенных евробондов проходили по всей группе ЕМ на опасениях замедления мировой экономики и снижении цен сырьевых товаров. Вливания ликвидности со стороны ФРС, Банка Японии и обещания дополнительных монетарных стимулов ЕЦБ в пятницу способствовали стабилизации рынков. По мнению аналитика Промсвязьбанка, экстренное снижение ставки ФРС сразу на 100 б.п., реализованное в эти выходные, может притормозить снижение цен российских евробондов на этой неделе.