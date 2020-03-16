Отечественный рынок акций начнёт понедельник в "минусе" - "Открытие Брокер"

Внешний фон перед стартом торгов понедельника в России негативный, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Нефть дешевеет, как и промышленные металлы. Азиатские индексы снижаются, как и фьючерсы на индексы США. Отечественный рынок акций начнёт день в "минусе", хотя у рубля появляются основания для укрепления из-за резкого роста разрыва доходностей с долларом США, указывает специалист компании.