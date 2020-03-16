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16 марта 2020 года 09:44
Рынок акций РФ откроется ростом в пределах 1-3% - "Алор Брокер"
Аналитики "Алор Брокер" полагают, что в понедельник рынок акций РФ откроется ростом в пределах 1-3 процентов, отыгрывая подъем в пятницу американских индексов, а затем вновь пойдет вслед за западными индикаторами. "Все уровни поддержек и сопротивлений в ближайшее время не будут значимыми, и руководствоваться только лишь теханализом при принятии решений не следует. Правильные и упреждающие меры по борьбе с заболеванием, принятые российским правительством, скорее всего, не позволят развиваться коронавирусу по итальянскому сценарию, но реакция рынков на приход эпидемии в Россию может последовать в ближайшие дни. "Лучше рынка" должен смотреться банковский сектор, но после пятничного роста Сбербанка почти на 13% лучше переключить внимание на ВТБ и акции "Мосбиржи", - отмечает аналитик Алексей Антонов.
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Компании упоминаемые в новости: Московская Биржа, Сбербанк России, Банк ВТБ
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