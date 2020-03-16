Пара доллар/рубль поднимется выше 73 рублей - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка в понедельник утром ожидают снижения рубля по отношению к основным мировым валютам на валютной секции "Московской биржи". Падение цен на нефть и ослабление валют развивающихся стран приведет к подъему пары доллар/рубль выше 73 рублей. При этом, по мнению главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, сохранение негативных настроений на рынках в ближайшие сессии может поспособствовать возвращению американской валюты к верхней границе диапазона 70-75 рублей.