Индекс Мосбиржи начнет торги понедельника с негатива - Промсвязьбанк

Учитывая внешний фон, в понедельник с утра аналитики Промсвязьбанка ожидают негативного открытия торгов на российском рынке акций. Снижение на азиатских площадках и падение цен на нефть будут способствовать активизации продаж в российских бумагах.

"В первые минуты торгов индекс Мосбиржи может потерять порядка 2%, отступив к минимумам прошлой недели. При этом в ходе сессии давление на наш рынок может сохраниться, что приведет к дальнейшему отступлению индекса Мосбиржи к нижней границе диапазона 2200-2350 пунктов", - пишет главный аналитик банка Богдан Зварич.