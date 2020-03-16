S&P 500 может уйти с "медвежьей" территории - ГК "ФИНАМ"

ГК "ФИНАМ", отмечает, что в воскресенье Федеральная резервная система США снизила ставку до нуля и объявила о запуске масштабной программы количественного смягчения на $700 млрд. Кроме того, в рамках глобального скоординированного движения центральных банков ФРС заявила, что Банк Канады, Банк Англии, Банк Японии, Европейский Центральный банк и Швейцарский национальный банк приняли меры по повышению долларовой ликвидности во всем мире с помощью существующих механизмов долларовых свопов. "В пятницу S&P 500 за один день отыграл мощнейшее падение, сделав заявку на возвращение с "медвежьей" территории, и действия ФРС станут хорошим триггером для закрепления "бенчмарка" над данным рубежом", - пишет аналитик компании Сергей Дроздов.