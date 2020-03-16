"Эксперт РА" допускает повышение ставки ЦБ в 2020г до 7-7,5% на фоне ускорения инфляции из-за ослабления рубля

ЦБ РФ в 2020 году может повысить ключевую ставку до 7-7,5% с нынешних 6% из-за ускорения инфляции и роста инфляционных ожиданий на фоне ослабления курса рубля в связи со снижением цены на нефть, следует из умеренно негативного сценария, представленного в обзоре аналитического агентства "Эксперт РА".

Этот сценарий предполагает снижение среднегодовой цены на нефть марки Brent до $40-45 за баррель. "Ослабление курса национальной валюты на фоне слабых котировок нефти приведет к ускорению инфляционных процессов и превышению таргета, установленного Банком России в 4%. В результате, ключевая ставка может быть повышена на 1-1,5 процентного пункта до конца 2020 года, а темпы роста российской экономики замедлятся до околонулевых значений", - говорится в обзоре. Инфляция, по этому сценарию, в 2020 году составит 4-5%. Агентство отмечает, что этот прогноз является наиболее вероятным, но добавляет, что ближайшие два месяца станут определяющими для выбора сценарного вектора.

"Эксперт РА" не исключает реализации и кризисного сценария, предполагающего снижение среднегодовой цены на нефть до уровня ниже $35 за баррель. По оценкам аналитиков, Банк России продолжит применять меры по поддержанию курса рубля вплоть до конца апреля, после чего ослабит или прекратит продажу валюты на рынке из-за того, что это станет экономически невыгодным.

"В конце апреля рынок сможет оценить снижение спроса на нефть в зависимости от замедления мировой экономической активности на фоне борьбы с вирусом, а также влияние от увеличения с 1 апреля объема нефтедобычи. В случае отсутствия новых договоренностей по возобновлению сделки ОПЕК+, нефтяные цены ждет очередной период снижения, в результате, поддержание курса рубля в текущем ценовом диапазоне станет экономически невыгодным для Банка России, так как будет ускоренно истощать резервы. Отказ от валютных интервенций на фоне слабых цен на нефть приведет к значительному обесценению национальной валюты и активирует условия для наступления кризисного сценария", - считает "Эксперт РА". ВВП РФ, по этому прогнозу, в 2020 году снизится на 1,5%, инфляция превысит 7%, а ключевая ставка будет более 9%.

Агентство ожидает дальнейшего расширения мер по ограничению распространения коронавирусной инфекции и нарушения баланса спроса и предложения на нефтяном рынке. Разрыв сделки ОПЕК+ является усугубляющим стресс-фактором для устойчивости мировой финансовой системы, отмечают аналитики.