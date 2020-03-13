Xtellus Capital снизила оценку ADS HeadHunter на 22%, сохранив рекомендацию "держать"

Xtellus Capital, аналитика которой распространяется в России "ВТБ Капиталом", понизила прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) рекрутингового сервиса HeadHunter с $25,5 до $20 за штуку с учетом ослабления рубля и понижения прогноза по EV/EBITDA с 17x до 15x вслед за падением коэффициента на EM и DM, сообщается в обзоре компании.

Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг аналитиками была сохранена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS HeadHunter, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $22,74 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $15,72 за штуку.