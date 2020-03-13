Европейские корпоративные облигации низкого инвестиционного уровня выиграют от дополнительного интереса ЕЦБ - Julius Baer

Европейские корпоративные облигации низкого инвестиционного уровня выиграют от дополнительного интереса ЕЦБ за счет периферийных гособлигаций, говорится в комментарии Julius Baer.

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что роль регулятора состоит не в сужении спредов, объясняя решение не снижать ставку по депозитам, которая уже сейчас находится на уровне -0,5%. Вместо этого европейский регулятор одобрил увеличение объемов покупки корпоративных облигаций на сумму 120 млрд евро и обеспечение дополнительной ликвидности для банковского сектора.

"Лишь фокус на корпоративных облигациях позволяет европейскому регулятору расширить свою программу закупки активов, поскольку работа с государственными облигациями подчиняется строгой системе оценок, и возможность увеличить покупки гособлигаций Германии, Дании или Финляндии очень ограничена, - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - Решение ЕЦБ окажет значительную поддержку корпоративным облигациям низкого инвестиционного уровня, номинированным в евро, кредитный спред которых по отношению к гособлигациям Германии увеличился с 1% в феврале до 2% в четверг на текущей неделе. Средний уровень доходности по облигациям с рейтингом BBB на уровне 1,2% не является исторически привлекательным, однако, учитывая прогноз увеличения периода финансовой репрессии и отрицательных ставок на рынке краткосрочных капиталов, такие облигации предоставляют хорошую возможность для генерации прибыли".