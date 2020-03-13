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13 марта 2020 года 16:12
Давление на рубль продолжит усиливаться - БКС
Говорить о том, что рынки на этой неделе уже нашли свое дно, все еще рано - снижение в ближайшей перспективе может возобновиться и усилиться, говорится в комментарии "БКС Премьер". По мнению главного аналитика компании Антона Покатовича, наиболее актуальным диапазоном для движения рубля на ближайшее время остаются уровни 70-75 рублей за доллар. По мнению эксперта, к некоторой стабилизации рыночных движений после еще одного провала в четверг привел очередной раунд скоординированной поддержки со стороны мировых ЦБ. ЕЦБ расширил ежемесячные объемы выкупа по программе QE до 120 млрд евро, а также продлил действие программы до конца 2020 года. Американский регулятор также расширяет набор выкупаемых бумаг (до всех видов UST) и увеличивает объёмы предоставляемой ликвидности через РЕПО - в рамках операций РЕПО ФРС предоставит рынку $1,5 трнл. На взгляд А. Покатовича, усиление мер данной поддержки будет продолжаться пропорционально развитию пандемии в этих крупнейших экономических регионах мира. Аналогичные поддерживающие меры мы видим и со стороны ЦБ РФ. Банк России запускает аукцион РЕПО "тонкой настройки" объемом в 500 млрд руб. Также регулятор продолжает реализовывать продажи валюты в рамках бюджетного правила, однако в весьма ограниченных объемах. С учетом последних изменений по сделке Минфина и ЦБ по продаже регулятором акций Сбербанка, акции Сбербанка будут переданы в Минфин одним траншем в апреле, апрельские объемы продаваемой валюты на рынке также возрастут, что усилит поддержку курса рубля. В результате рублевой валюте в завершении недели удается укрепиться до уровней выше 73 рублей за доллар. На взгляд Антона Покатовича, наиболее актуальным диапазоном для движения рубля на ближайшее время остаются уровни 70-75 рублей за доллар. "Мы сохраняем наши консервативные взгляды на нефтяной рынок, - в то же время указывает эксперт "БКС Премьер". - В пятницу нефтяные цены реализует отскок к уровням 35$, что также оказывает некоторую поддержку и рублёвым активам. Тем временем в условиях сохранения полноценных вирусных угроз для мирового роста, а также весьма серьезных намерений экспортёров начать ценовое противостояние в апреле, мы не можем исключаться возобновления снижения нефтяных цен к отметкам 30$ и ниже и, соответственно, усиления давления рубель и российские рынки". По мнению ведущего аналитика "БКС Премьер", при вышеописанных понижательных движениях в нефти рублевая валюта может на время выходить из вышеуказанного диапазона в 70-75 рублей за доллар и переходить к ослаблению к уровням 75-77 рублей за доллар. При развитии снижения в нефти и новых всплесках рыночного пессимизма по поводу вирусного фактора эксперт не исключает и временного ослабления рублёвой валюты до уровней 80 рублей за доллар и ниже. "Резюмируя вышеизложенное, на наш взгляд, до конца марта-начала апреля рынки могут оставаться в процессе поиска дна. Другими словами, обновление локальных рыночных минимумов за счет спада еще на 15-25% от значений индексов текущей недели в этот временной период может реализовано. В рамках нашего базового сценария мы ожидаем развития событий по умеренно-негативному вектору, предполагающему, что активная фаза роста вирусного давления на мировую экономику и рынки завершится в первом полугодии. Реализация данного сценария может привести к умеренному восстановлению нефтяных цен в диапазоне 40-50$ в перспективе второго полугодия, отсутствию кризисных явлений в экономике РФ, а также формированию среднегодового курса рублевой валюты в этом году вблизи уровней 68-70 рублей за доллар", - заключает Антон Покатович.
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