"БКС Глобал Маркетс" открыл новую торговую идею "Лонг в Полюсе/Polymetal" (MOEX: PLZL) (MOEX: POLY) в пропорции 50%/50% в свете недооцененности обеих бумаг и ожидания ряда краткосрочных катализаторов, сообщается в обзоре инвестбанка.

"Вспышка коронавируса открыла "ящик Пандоры", что вместе с тем повысило спрос на золото. Несмотря на недавнее ралли в золоте и небольшую коррекцию на этой неделе, мы видим потенциал продолжения роста цен на металл. Идея "Лонг в Полюсе/Polymetal" - беспроигрышный ход в условиях ухода от риска", - пишут аналитики.