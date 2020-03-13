Радикальное монетарное стимулирование не способно фундаментально поддерживать рынки - ИК "Фридом Финанс"

Радикальное монетарное стимулирование не способно фундаментально поддерживать рынки, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "Чрезмерная ликвидность в руках спекулятивных игроков, которыми могут выступать и крупные фонды, способна усилить как волны роста, так и волны падения. Возможности зарабатывать на падении активов лишь немногим меньше, чем возможности при росте", - отмечает аналитик инвесткомпании Евгений Миронюк.

Эксперта ИК "Фридом Финанс" в ситуации падения основных индексов в Старом свете и США удивляет то, что многие аналитики называют тенденцию - кризисом ликвидности. "Ставя вопрос таким образом, представители монетарных властей пытаются разрешить складывающуюся ситуацию, заливая финансовые рынки "дешёвыми" деньгами, - указывает Е. Миронюк. - ФРС пообещала провести интервенции на рынке краткосрочного кредитования на сумму более $1,5 трлн в четверг и пятницу, а также расширила программу выкупа гособлигаций. Фактически произошел перезапуск программы "количественного смягчения" (QE) 2008 года. Также, сегодня будет дополнительно предоставлено $500 млрд по трехмесячным РЕПО и $500 млрд по одномесячным. Это помимо $175 млрд для операций РЕПО "овернайт". Президентом Д.Трампом были оглашены экономические стимулы, поддерживающие социальную сферу".

Если посмотреть на ситуацию с точки зрения ожидаемой доходности американских компаний за первый квартал 2020 года, то, на взгляд аналитика ИК "Фридом Финанс", происходит переоценка их рыночной стоимости, сдувание "пузыря" и усреднение мультипликаторов к значениям компаний-аналогов из других стран: "Мы считаем, радикальное монетарное стимулирование не способно сейчас фундаментально поддерживать рынки. Чрезмерная ликвидность в руках спекулятивных игроков, которыми могут выступать и крупные фонды, способна усилить как волны роста, так и волны падения. Возможности зарабатывать на падении активов лишь немногим меньше, чем возможности при росте. Также тушить пожар с помощью печатного станка станет сложнее при существенном отклонении инфляции от таргета ФРС".