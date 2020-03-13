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Главная / Аналитикам / Аналитика / Курс рубля выше 75 за доллар возможен только при существенном ухудшении внешнего фона и нефти ниже $30 - Банк "Санкт-Петербург"
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13 марта 2020 года 13:14
Курс рубля выше 75 за доллар возможен только при существенном ухудшении внешнего фона и нефти ниже $30 - Банк "Санкт-Петербург"
Российская валюта в пятницу торгуется вблизи 73 руб./$ после снижения в четверг до 75 руб./$. Тот факт, что поддержка курса со стороны Центробанка невелика (по официальной статистике, регулятор продает валюты на 3 млрд руб. в день) говорит о том, что в текущих условиях курс уже реализовал большую часть своего потенциала к росту, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Ослабление рубля выше 75 руб./$ возможно только при дальнейшем существенном ухудшении внешних условий и снижении нефтяных котировок ниже $30/барр. В среднесрочной перспективе наиболее вероятным выглядит возврат как минимум к 72 руб./$ при стабилизации на мировых рынках, считают специалисты банка.
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13 марта 2020 года 18:45
Упершись в предел мощностей, рынок начнет разворачивать нефтяные цены к более приемлемым для других продавцов уровням - от 40 до 50 долларов за баррель и выше., говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "Последние новости показывают, что намерение Саудовской Аравии "залить" рынок нефтью... читать дальше
.13 марта 2020 года 17:00
Европейские корпоративные облигации низкого инвестиционного уровня выиграют от дополнительного интереса ЕЦБ - Julius Baer
Европейские корпоративные облигации низкого инвестиционного уровня выиграют от дополнительного интереса ЕЦБ за счет периферийных гособлигаций, говорится в комментарии Julius Baer. Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что роль регулятора состоит не в сужении... читать дальше
.13 марта 2020 года 15:43
Цены на нефть начнут постепенное восстановление к середине текущего года, отмечается в комментарии Julius Baer. "Учитывая разлад между Россией и Саудовской Аравией, а также снятие ограничений на производство нефти, рынок нефти может ожидать снижение, похожее на ситуацию в 2015 и 2016 годах, -... читать дальше
.13 марта 2020 года 14:40
Решение ФРС США предоставить дополнительную краткосрочную ликвидность поможет успокоить рынок краткосрочных капиталов - Julius Baer
Решение ФРС США предоставить дополнительную краткосрочную ликвидность поможет успокоить рынок краткосрочных капиталов, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы по-прежнему предпочитаем облигации переходных сегментов, т.е. корпоративные облигации с рейтингом ВВВ и ВВ, учитывая наш прогноз... читать дальше
.13 марта 2020 года 14:11
Радикальное монетарное стимулирование не способно фундаментально поддерживать рынки - ИК "Фридом Финанс"
Радикальное монетарное стимулирование не способно фундаментально поддерживать рынки, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "Чрезмерная ликвидность в руках спекулятивных игроков, которыми могут выступать и крупные фонды, способна усилить как волны роста, так и волны падения. Возможности... читать дальше
.13 марта 2020 года 11:45
Аналитики "Нордеа Банка" по-прежнему не видят явных причин для устойчивого восстановления нефтяных котировок
Аналитики "Нордеа Банка" по-прежнему не видят явных причин для устойчивого восстановления нефтяных котировок, поскольку ситуация с распространением коронавируса остается весьма неопределенной, а страны-производители нефти продолжают ценовую войну, сообщается в обзоре банка. Цены на нефть в... читать дальше
.13 марта 2020 года 10:26
Нефть в четверг опускалась ниже 33 долл./барр. на фоне общерыночной паники, но утром в пятницу наблюдается небольшой отскок, отмечают аналитики Промсвязьбанка. "Об устойчивом развороте вверх пока говорить преждевременно. Мы по-прежнему опасаемся ухода котировок Brent к 30 долл./барр. и ниже на... читать дальше
.13 марта 2020 года 09:52
Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 упали более чем на 9,5% по итогам торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов в пятницу. читать дальше
.12 марта 2020 года 18:01
Переход к нулевым процентным ставкам и нулевым доходностям американского денежного рынка и рынка UST кажется вполне реальным - "ВТБ Капитал"
Переход к нулевым процентным ставкам и нулевым доходностям американского денежного рынка и рынка UST кажется вполне реальным, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Биржевые индексы продолжают снижаться, и конца этому пока не видно. Продажа рисковых активов и сокращение долга превратились в... читать дальше
.12 марта 2020 года 15:30
Julius Baer считает дальнейшее снижение ставок ЕЦБ экономически контрпродуктивной мерой, говорится в комментарии главного валютного стратега банка Дэвида Коля. "ЕЦБ обладает ограниченной свободой действий в плане поддержки экономики обычными мерами денежно-кредитной политики, - отмечает эксперт.... читать дальше
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