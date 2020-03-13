"ВТБ Капитал" поднял рекомендацию для акций EPAM до "держать" в связи с падением котировок

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"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для акций EPAM Systems (SPB: EPAM) с "продавать" до "держать" в связи с падением котировок, сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, была оставлена без изменения и составляет $190 за штуку.

Как отмечается в обзоре, эксперты оценивают бумаги EPAM как высококачественный актив и видят хорошие перспективы роста компании на долгосрочном горизонте.

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $163,4 за штуку.