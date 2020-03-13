"ВТБ Капитал" поднял рекомендацию для акций EPAM до "держать" в связи с падением котировок

"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для акций EPAM Systems с "продавать" до "держать" в связи с падением котировок, сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, была оставлена без изменения и составляет $190 за штуку.