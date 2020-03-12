Рублю ничего не остается, кроме как продолжать отступление - ИК "Велес Капитал"

ИК "Велес Капитал" отмечает, что рублю ничего не остается, кроме как продолжать отступление даже при поддержке валютных продаж Банка России При этом пока не ясно, когда и при каких условиях внешний фон может хотя бы немного улучшиться, говорится в комментарии ИК.

Рубль в четверг продолжил падение, заметно опережая в течение дня своих "коллег" по EM, констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. В паре с долларом рубль торговался к окончанию рабочего дня на уровне 75, а в паре с евро - в районе 83,7, хотя на максимуме единая европейская валюта поднималась до 84,85 руб., однако была вынуждена несколько отступить после итогов заседания ЕЦБ.

"Новостной фон, касающийся распространения коронавируса, пока лишь ухудшается с каждым днем, и в подобных условиях рублю ничего не остается, кроме как продолжать отступление даже при поддержке валютных продаж Банка России. При этом пока совершенно не ясно, когда и при каких условиях внешний фон может хотя бы немного улучшиться, поэтому для ЦБ сейчас нет смысла тратить валютные резервы в больших количествах для поддержания рубля в условиях глобального негатива на внешних рынках. В случае дальнейшего обесценения рубля наиболее эффективным противодействием этому останется повышение ключевой ставки ЦБ", - пишет Ю. Кравченко.