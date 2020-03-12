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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Падение цен на нефть избыточно, но сейчас предпочтительнее "газовые" имена - "БКС Глобал Маркетс"
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12 марта 2020 года 17:10

Падение цен на нефть избыточно, но сейчас предпочтительнее "газовые" имена - "БКС Глобал Маркетс"

Падение цен на нефть избыточно, но в условиях волатильности на рынке предпочтительнее "газовые" имена, которые менее чувствительны к текущим низким ценам на нефть, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

"Мы считаем распродажу избыточной, поскольку инвесторы пытаются заложить в оценки сценарий M2M, который выглядит неустойчиво. Американские сланцевые компании, вероятно, сообщат о существенном сокращении капзатрат, что приведет к падению мировой добычи, а с нормализацией спроса цены на нефть должны отскочить по меньшей мере выше $50 за барр. Тем не менее, в условиях волатильности на рынке мы предпочитаем "газовые" имена, которые менее чувствительны к текущим низким ценам на нефть, а также "префы" "Транснефти". Среди ключевых событий отметим новый техкомитет ОПЕК+ (возможно смягчение риторики с обеих сторон для удержания цен от дальнейшего обвала), а также результаты "Газпрома" за 4К19 в конце месяца", - пишут аналитики "БКС Глобал Маркетс".

Опубликовано: /БКС/
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Компании упоминаемые в новости:    Газпром,  Транснефть


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