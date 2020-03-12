Ослабление рубля вызывают операции нерезидентов - ИК "Фридом Финанс"

Ослабление рубля вызывают операции нерезидентов - по всей видимости, они увеличили темпы бегства из российских активов, и это отражается на котировках облигаций и курсе рубля, говорится в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко. Котировки еврооблигаций Rusia-28 упали на минимум с августа прошлого года. Банк России вчера продавал доллары, но о масштабных валютных интервенциях речь пока не идет. Причем, на взгляд эксперта, именно операции нерезидентов вызывают ослабление рубля, а не нефть.

По мнению Георгия Ващенко, при цене на нефть в диапазоне $30-40, курс, вероятнее всего, будет формироваться из расчета 2500-3000 руб. за баррель (нижняя оценка таким образом, около 75 руб. за доллар на сегодня, что соответствует биржевому курсу), отклонения будут обусловлены действиями крупных игроков.

"Стоит отметить, что на фоне обвала рынков, клиринговая организация повышает требования к уровню обеспечения, что лишь усиливает маржинколы, - указывает эксперт ИК "Фридом Финанс". - Отскок, которого ждут все, безусловно, будет. Рубль с начала года потерял уже 20%, а фондовый рынок - 40% по индексу РТС. Но восстановление, безусловно, будет долгим. Вспышка коронавируса, которую ВОЗ уже назвал пандемией (что только подлило масла в огонь и заставило рынки и правительства США и Европы паниковать еще сильнее), ударила по экономике, и это отразится на фондовом рынке. Все меньше сомнений в том, что приближается финансовый кризис, который грозит перерасти в рецессию в отдельных странах. Очевидно, что ЦБ на ближайшем заседании поднимет ставку, вопрос лишь в том, насколько. Полагаю, что не менее чем на 0,5 п.п., но вероятно и намного более резкое повышение".