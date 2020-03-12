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12 марта 2020 года 15:30
Julius Baer считает дальнейшее снижение ставок ЕЦБ экономически контрпродуктивной мерой
Julius Baer считает дальнейшее снижение ставок ЕЦБ экономически контрпродуктивной мерой, говорится в комментарии главного валютного стратега банка Дэвида Коля. "ЕЦБ обладает ограниченной свободой действий в плане поддержки экономики обычными мерами денежно-кредитной политики, - отмечает эксперт. - Мы ожидаем, что европейский регулятор сфокусируется на нетрадиционных мерах, включая покупку активов и целевые займы на очень привлекательных условиях. Мы считаем дальнейшее снижение депозитной ставки экономически контрпродуктивной мерой". ЕЦБ на своем предстоящем заседании готов объявить о решительных мерах, которые будут направлены на смягчение экономических рисков, вызванных распространением коронавируса. Пространство для традиционных мер регулирования, таких как снижение процентных ставок, ограничено. Более того, учитывая, что штрафная ставка по депозитам находится на уровне -0,5%, такие меры, на взгляд Дэвида Коля, полностью исчерпаны. "Мы ожидаем, что ЕЦБ обратится к нетрадиционным мерам, которые будут направлены на облегчение условий финансирования для малых и средних предприятий или корпоративного сектора в целом, - указывает эксперт Julius Baer. - Можно ожидать расширения программы покупки активов за счет корпоративных облигаций. Еще одним инструментом, который позволит снизить риск нехватки ликвидности и предложения заемных средств, является целевое кредитование банков по отрицательным ставкам. В настоящее время, экономическая активность Европы замедляется из-за спада в сфере переездов и вынужденной приостановки производств в результате нарушения каналов поставок и карантинных мер. Финансовые рынки ожидают, что депозитная ставка будет снижена на 10 б.п. до -0,6%, что укрепит уверенность, что ставки останутся низкими дольше. Тем не менее, дальнейшее снижение ставок окажет давление на банки, которые играют важную роль в смягчении шока для экономики".
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