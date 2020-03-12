ГК "ФИНАМ" повышает рекомендацию для акций ВТБ с "держать" до "покупать"

Аналитики ГК "ФИНАМ" повышают рекомендацию для акций ВТБ с "держать" до "покупать" и целевую цену на фоне улучшения ожиданий по экономике, прибыли и дивидендам, говорится в комментарии инвесткомпании. Рыночная коррекция открывает хорошую возможность для покупки акций.

"Мы считаем выгодной покупку акций ВТБ по текущим ценам и отмечаем, что по дивидендной доходности это лучшая бумага в банковской отрасли. Инвестиции в акции VTBR могут принести прибыль 24% с учетом дивидендов на горизонте 1 год, - отмечает аналитик "ФИНАМа" Наталия Малых. - Мы повышаем рекомендацию по акциям ВТБ с "держать" до "докупать" и целевую цену на фоне улучшения ожиданий по экономике, прибыли и дивидендам".

Банк достиг цели по прибыли 200 млрд руб. благодаря снижению резервов, комиссиям, отражению прибыли от продажи доли в Теле2 в размере 12,5 млрд руб.

ВТБ - второй крупнейший по активам и кредитам банк в России с активами около 15,5 трлн руб. Доля государства в капитале - около 60%.Менеджмент планирует направить на дивиденды 50% прибыли. Выплаты, по оценкам экспертов ГК "ФИНАМ", составят 0,00387 руб. и предлагают лучшую в отрасли доходность 8,9%.

"Планы банка на 2020 год предполагают увеличение прибыли на 9–14%, до 220–230 млрд руб. Мы считаем эти цели выполнимыми в условиях роста комиссий, ускорения темпов экономического роста на фоне реализации национальных проектов и увеличения социальных выплат", - отмечает Наталия Малых.