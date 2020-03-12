Dow Jones переживает самое быстрое падение со времен Великой депрессии - ИК "Фридом Финанс"

Являясь старейшим из фондовых индексов (135 лет непрерывной истории), Dow Jones действительно доказывает, что в данное время мы наблюдаем самое быстрое биржевое падение со времен Великой депрессии, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова.

"Снижение на 20% с ближайшего пика произошло всего за 19 торговых сессий, - подчеркивает эксперт. - В ноябре 1931 года на это потребовалось 15 дней, а падение 2008-2009 года развивалось не один месяц. Ключевое движение рынка случилось накануне: на фоне обвала котировок Boeing (-18,15%), потерявшего заказы на новый 737-Max, а также объявления ВОЗ, что коронавирус достиг масштаба пандемии. Boeing занимает 5,44% всего индекса, это четвертое по весу место".

По мнению В. Емельянова, технически американский рынок сейчас находится на самом краю зоны "медвежьего" рынка, за которой быстрый возврат котировок, если верить истории, становится маловероятным. С февральского пика 29398 пунктов DJIA к моменту закрытия торгов в среду снизился до 23553 пункта, или на 19,9%. "Таким образом, на сегодняшних торгах рынок должен окончательно определиться с тем, что мы наблюдаем: начало полномасштабной рецессии или просто крупную коррекцию. Сценарий коррекции предполагает, что в течение месяца мы увидим +10% роста в акциях. Сценарий рецессии может привести к обвалу еще на 50% и больше. Период "медвежьего" рынка варьируется для каждой индустрии и в среднем составляет от 7 до 9 месяцев", - отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" .

По оценке эксперта, мировая экономика пока не столкнулась с угрозами, которые бы могли вызвать рецессию. Пандемия коронавируса частично локализована и даже по заявлению самой ВОЗ, впервые является "управляемой" пандемией, что позволяет властям блокировать ее распространение, а также оперативно вылечивать заболевших. "Нефтяной шок, вызванный распадом альянса ОПЕК+, будет иметь среднесрочный эффект, и для крупнейших стран мира является позитивным фактором в этом году. Дешевая нефть ведет к снижению издержек на производстве и в секторе услуг, а следовательно, сдерживает падение прироста мирового ВВП", - заключает Валерий Емельянов.