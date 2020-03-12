Падение котировок Boeing стало рекордным - ИК "Фридом Финанс"

Падение котировок Boeing на торговой сессии среды (свыше 10%) можно назвать рекордным, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Евгения Миронюка. Оно усилено более чем трехпроцентным падением индекса широкого рынка США на торгах среды. "После закрепления ниже исключительно важного сопротивления $300 в конце февраля падение значительно усилилось, - отмечает Е. Миронюк. - В ближайшей перспективе ждем консолидации в районе $200/акцию".

"После прекращения производства модели 737 Max от Boeing (BA) в конце прошлого года эксперты ИК "Фридом Финанс" прогнозировали резкий рост выплат компенсаций подрядчикам и заказчикам компании, а также увеличение числа судебных решений, ответчиком по которым выступит Boeing.

"Новая информация CNN со ссылкой на источники в компании подтверждает наши опасения, - подчеркивает аналитик инвесткомпании. - Не менее $18,7 млрд будет потрачено на решение проблем с данной моделью самолета. Почти половина суммы уйдет на компенсации заказчикам. Также негативной новостью для инвесторов слало сообщение вице-президент авиакомпании по маркетингу Рэнди Тинсет, что возобновление производства будет постепенным. Да, это снизит резкий рост нагрузки на контрагентов, но значительно растянет сроки выхода на прежний объем производства".