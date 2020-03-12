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12 марта 2020 года 13:26
Падение котировок Boeing стало рекордным - ИК "Фридом Финанс"
Падение котировок Boeing на торговой сессии среды (свыше 10%) можно назвать рекордным, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Евгения Миронюка. Оно усилено более чем трехпроцентным падением индекса широкого рынка США на торгах среды. "После закрепления ниже исключительно важного сопротивления $300 в конце февраля падение значительно усилилось, - отмечает Е. Миронюк. - В ближайшей перспективе ждем консолидации в районе $200/акцию". "После прекращения производства модели 737 Max от Boeing (BA) в конце прошлого года эксперты ИК "Фридом Финанс" прогнозировали резкий рост выплат компенсаций подрядчикам и заказчикам компании, а также увеличение числа судебных решений, ответчиком по которым выступит Boeing. "Новая информация CNN со ссылкой на источники в компании подтверждает наши опасения, - подчеркивает аналитик инвесткомпании. - Не менее $18,7 млрд будет потрачено на решение проблем с данной моделью самолета. Почти половина суммы уйдет на компенсации заказчикам. Также негативной новостью для инвесторов слало сообщение вице-президент авиакомпании по маркетингу Рэнди Тинсет, что возобновление производства будет постепенным. Да, это снизит резкий рост нагрузки на контрагентов, но значительно растянет сроки выхода на прежний объем производства".
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12 марта 2020 года 18:01
Переход к нулевым процентным ставкам и нулевым доходностям американского денежного рынка и рынка UST кажется вполне реальным - "ВТБ Капитал"
Переход к нулевым процентным ставкам и нулевым доходностям американского денежного рынка и рынка UST кажется вполне реальным, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Биржевые индексы продолжают снижаться, и конца этому пока не видно. Продажа рисковых активов и сокращение долга превратились в... читать дальше
.12 марта 2020 года 15:30
Julius Baer считает дальнейшее снижение ставок ЕЦБ экономически контрпродуктивной мерой, говорится в комментарии главного валютного стратега банка Дэвида Коля. "ЕЦБ обладает ограниченной свободой действий в плане поддержки экономики обычными мерами денежно-кредитной политики, - отмечает эксперт.... читать дальше
.12 марта 2020 года 14:33
Являясь старейшим из фондовых индексов (135 лет непрерывной истории), Dow Jones действительно доказывает, что в данное время мы наблюдаем самое быстрое биржевое падение со времен Великой депрессии, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. "Снижение на 20% с... читать дальше
.12 марта 2020 года 11:49
Ситуация на нефтяном рынке остается весьма негативной, и риски дальнейшего снижения нефтяных цен остаются повышенными, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Нефтяные котировки возобновили в среду падение в условиях резкого ухудшения "аппетита" к рисковым активам на глобальных площадках. В утренние... читать дальше
.12 марта 2020 года 10:40
Дальнейшая перспектива котировок Brent остается неопределенной, но краткосрочные риски смещены в сторону снижения - БКС
Дальнейшая перспектива котировок Brent остается неопределенной, но краткосрочные риски смещены в сторону снижения, сообщается в комментарии "БКС Брокер". Фьючерсы на Brent резко снижаются в четверг утром на фоне сообщений о том, что США запретили поездки из Европы после объявления вспышки... читать дальше
.12 марта 2020 года 10:10
Нефтяные "быки" могут получить разве что какие-то поводы для спекулятивной покупки фьючерсов - ИК "Велес Капитал"
Нефтяные фьючерсы утром в четверг теряют около 4% после аналогичного снижения накануне. На нефтяном рынке по-прежнему опасаются недостаточного спроса ввиду распространения вируса в мире, к которому теперь добавились страхи избыточного предложения. В Саудовской Аравии не отказываются от планов по... читать дальше
.12 марта 2020 года 09:40
Американские фондовые индексы закрыли торги в среду существенным падением. Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона продолжают падение в четверг. читать дальше
.11 марта 2020 года 18:35
Julius Baer рекомендует европейские корпоративные облигации с низким инвестиционным рейтингом, говорится в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов банка Маркуса Алленшпаха. "Пока что ЕЦБ каждый месяц покупает суверенные и корпоративные облигации нефинансового сектора на... читать дальше
.11 марта 2020 года 13:19
Восстановления цен на марку Brent до 50 долларов и выше вряд ли стоит ждать раньше второй половины 2020 года - Saxo Bank
Цены на нефть понемногу восстанавливаются после "черного понедельника", однако восстановления цен на марку Brent до 50 долларов и выше вряд ли стоит ждать раньше второй половины 2020 года, говорится в аналитическом материале Saxo Bank. Сочетание сильнейшего с 2009 года удара по спросу и отказа... читать дальше
.11 марта 2020 года 11:08
Нефтяные котировки в утренние часы среды снова снижаются после восстановления более чем на 8% днем ранее и рискуют остаться под давлением, говорится в обзоре "Нордеа банка". Контракты на Brent в моменте торгуются немногим ниже отметки $37/bbl, WTI - $34/bbl. "Накануне поддержку нефтяному рынку... читать дальше
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