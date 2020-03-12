Индекс Мосбиржи может завершить день в пределах 2330-2410 пунктов - БКС

Индекс Мосбиржи может завершить день в пределах 2330-2410 пунктов, говорится в комментарии аналитика "БКС Премьер" Сергея Дейнеки. Российский рынок акций в четверг продолжил снижаться под давлением информационного фона по коронавирусу и рынку нефти. Индекс Мосбиржи ушел ниже 2400 пунктов, в последний раз на этих уровнях он был в начале декабря 2018 года.

Накануне ВОЗ присвоила COVID-19 статус пандемии. "Это значит, что карантинные меры, принимаемые в разных странах фактически в ущерб своим экономикам, в ближайшее время будут усиливаться, - указывает эксперт. - Давление вирусного фактора на мировую экономику может оказаться масштабным. При сохранении негативных тенденций рост мирового ВВП в 2020 году может замедлиться до уровней, близких к 1%. Известия об объявлении пандемии и запрете авиарейсов из Европы в США усилили бегство от риска, европейские биржи снижаются на 5-6%, фьючерсы на американские индексы торгуются в минусе на 4-5%, котировки Brent ушли ниже $35".

События на нефтяном рынке, которые могут привести к масштабному перепроизводству сырья из-за разлада в ОПЕК+, являются дополнительным триггером для продаж на рынке акций РФ, подчеркивает Сергей Дейнека. Бумаги нефтегазового сектора - в числе главных пострадавших. Отраслевой индекс Мосбиржи MOEX Oil&Gas с начала года потерял 31%, в то время как сам индекс Мосбиржи потерял за это время "всего" 22,5%.