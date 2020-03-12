Риски дальнейшего снижения нефтяных цен остаются повышенными - "Нордеа Банк"

Ситуация на нефтяном рынке остается весьма негативной, и риски дальнейшего снижения нефтяных цен остаются повышенными, говорится в обзоре "Нордеа Банка".

Нефтяные котировки возобновили в среду падение в условиях резкого ухудшения "аппетита" к рисковым активам на глобальных площадках. В утренние часы четверга контракты на Brent снижаются на 4% и в моменте торгуются вблизи отметки $34/bbl, констатируют аналитики "Нордеа Банка". Помимо распространения коронавирусной эпидемии за пределами КНР давление на нефтяные цены оказывают сообщения о том, что Ирак и Кувейт (одни из ведущих производителей нефти в ОПЕК) последовали примеру Саудовской Аравии и также снизили цены на апрельские продажи сырой нефти.

Таким образом, отмечают специалисты банка, все больше стран вступают в ценовую войну на нефтяном рынке. Кроме того, в среду ОПЕК опубликовала ежемесячный обзор нефтяного рынка, в котором был понижен прогноз по росту спроса на нефть в 2020 году почти на 1 mbd. ОПЕК ожидает отсутствие роста спроса на нефть в текущему году и прогнозирует сохранение спроса на уровне 2019 года. Тем не менее, даже это является весьма оптимистичной оценкой, которая может быть пересмотрена вниз в дальнейшем.

Таким образом, ситуация на нефтяном рынке остается весьма негативной, а значит, риски дальнейшего снижения нефтяных цен остаются повышенными, заключают в "Нордеа Банке".