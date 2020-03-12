Citi снизил рейтинг акций Газпрома, ЛУКОЙЛа и Роснефти до "держать", исключил бумаги Газпрома из фокус-листа на покупку в регионе CEEMEA

Citi пересмотрел оценку акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается материалах инвестбанка.

По итогам переоценки для акций "Газпрома" (MOEX: GAZP), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) и "Роснефти" (MOEX: ROSN) рекомендация (рейтинг) была понижена с "покупать" до "держать", а для глобальных депозитарных расписок (GDR) "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) рекомендация "держать" была подтверждена.

Кроме того, аналитики Citi исключили акции "Газпрома" из своего фокус-листа бумаг на покупку в регионе CEEMEA.