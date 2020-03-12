Устойчивая стабилизация рубля возможна лишь при появлении признаков замедления распространения эпидемии коронавируса - "Нордеа Банк"

Рубль на старте торгов четверга находится вблизи отметки 74 в паре с долларом и 83,6 в паре с евро. Риски для российской валюты по-прежнему остаются крайне высокими на фоне близких к паническим настроений на глобальных площадках, которые продолжают падать, реагируя на ускорение распространения эпидемии коронавируса за пределами Китая и на растущие риски рецессии, отмечают аналитики "Нордеа Банка".

Нефтяной рынок также остается под давлением, цены на нефть марки Brent находятся вблизи 34 долл./бар. Уход нерезидентов с российского рынка суверенного долга, который проявляется в резком росте доходностей на рынке ОФЗ, выступает сейчас одним из основных рисков для рубля. В четверг в 15:45 станут известны итоги заседание Европейского Центрального Банка, на котором от регулятора ожидают снижения ставки на 10 бп и анонса дополнительных мер по поддержанию ликвидности. Это решение может стать локальным поводом для ослабления евро и снижения давления на рубль в паре с европейской валютой, указывают аналитики.

"Устойчивая стабилизация рубля возможна лишь при появлении признаков замедления распространения эпидемии, что вряд ли возможно на горизонте марта", - пишут специалисты банка.