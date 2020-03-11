Индекс Мосбиржи в среду откроется в легком "минусе" - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи в среду откроется в легком "минусе", а потом снижение с большой вероятностью будет продолжено, говорится в комментарии "Алор Брокер".

"После нашего закрытия во вторник Америка подросла. Но торги на Западе проходят очень волатильно, и сейчас американские фьючерсы снижаются на 3%, падает и нефть. Это говорит о том, что откроется индекс Мосбиржи в легком "минусе", а потом с большой вероятностью снижение будет продолжено, - отмечает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. - Однако движение по бумагам будет разнонаправленным. В целом рынок будут тянуть вниз нефтегазовый сектор и банки, а вот бумаги черных металлургов, а также "Норникель" вполне могут подрасти. Прежде всего, их будут тянуть вверх слабый рубль и высокие дивиденды. К тому же цены на металлургическую продукцию стабильны".