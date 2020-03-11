Вырос риск исключения Транснефти и Мосбиржи из индекса MSCI Russia в мае, снизился шанс на включение TCS Group - "ВТБ Капитал"

"ВТБ Капитал" пересмотрел прогноз результатов майского пересмотра индекса MSCI Russia в связи с последним значительным изменением котировок на рынке акций РФ, сообщается в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского.

По итогам проведенного анализа эксперт пришел к выводу, что вырос риск исключения привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) и обыкновенных акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) из индекса MSCI Russia в мае. По оценке эксперта, "префам" "Транснефти", чтобы остаться в индексе, необходимо подорожать с текущих уровней на 24%, а акциям "Мосбиржи" - на 9%.

Кроме того, снизился шанс на включение глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group в рамках майского пересмотра.