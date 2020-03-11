Рубль попытается в среду отыграть часть потерь - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка ожидают в среду утром коррекционного роста рубля по отношению к основным мировым валютам. Поводом к покупкам, по их мнению, станут динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent пытается закрепиться в районе 38 долларов за баррель, а также укрепление валют развивающихся стран.

"В результате в начале торгов пара доллар/рубль может отступить в район 71 рубля за единицу американской валюты. На горизонте ближайших недель ожидаем закрепления доллара в диапазоне 70-75 рублей при сохранении высокой волатильности и неудачных попытках пробоя границ данного коридора", - пишет главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.