JPMorgan поднял рекомендацию для акций Polymetal до "выше рынка"

JPMorgan повысил рекомендацию для акций Polymetal (MOEX: POLY) с "нейтрально" до "выше рынка", сообщило агентство Bloomberg.

Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, составляет 15 фунтов стерлингов за штуку.

Текущая стоимость акций Polymetal составляет порядка 12,99 фунта стерлингов за штуку.