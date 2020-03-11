ЦБ РФ может повысить ставку на 25-50 б.п. к концу 2020г, если нефть останется ниже $40 за баррель - Ренессанс Капитал

ЦБ РФ может один-два раза повысить ключевую ставку на 25-50 базисных пунктов - до 6,25-6,5% к концу 2020 года, если цены на нефть останутся на уровне ниже $40 за баррель, поскольку инфляция может превысить 4,5% во второй половине 2020 года, считает экономист ИК "Ренессанс Капитала" по РФ и СНГ Софья Донец.

Она отмечает, что текущая динамика курса рубля больше не поддерживает снижение ставок в 2020 году. Более того, если российская нацвалюта пробьет 80 руб./$1 (рисковый сценарий с нефтью на уровне $30 за баррель), то первое повышение ключевой ставки на 25 базисных пунктов - до 6,25%, может произойти уже в марте, а за год она будет повышена до 7%.

Между тем, по оценкам Донец, даже при цене нефти в $30 за баррель экономика РФ все еще может расти: хотя всего на 1,1% и в зависимости от того, как ситуация с коронавирусом будет разворачиваться внутри страны. "Платежный баланс будет по-прежнему (незначительно) положительным, а дефицит бюджета - управляемыми 1,5% ВВП", - пишет она.