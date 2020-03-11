Нарастающий паралич мировой экономики из-за COVID-19 грозит рецессией - БКС Глобал Маркетс

Нарастающий паралич мировой экономики из-за COVID-19 грозит глобальной рецессией, а развал ОПЕК+ усилил хаос, говорится в обзоре аналитиков "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова, Владимира Тихомирова, Марии Радченко и Кирилла Таченникова.

"Распространение эпидемии коронавируса оказывает растущее давление на все рисковые активы. В пятницу к этому также добавился срыв сделки ОПЕК+, что привело к обвалу цен на нефть. За ними последовал и рубль: 9 марта его курс к доллару опускался до уровней ниже 75 руб./$1, затем стабилизировался в диапазоне 72-74 руб./$1. В краткосрочной перспективе - в течение текущей недели - курс рубля останется в коридоре 70-75 руб./$1. Падения существенно ниже 75 руб./$1 мы не ожидаем: поддержку валюте окажет ЦБ, который уже объявил о готовности к проведению валютных интервенций, а также скоординированные действия правительства (продажи валюты из ФНБ) и госкомпаний ("Газпром" (MOEX: GAZP) заявил о готовности увеличить продажи валюты)", - пишут эксперты.

В среднесрочной перспективе главными факторами, которые окажут влияние на рубль и нефтяные цены, будет ситуация с коронавирусом и реакция рынков. "Мы ожидаем продолжения улучшения эпидемиологической ситуации в КНР, что дает рынкам четкий ориентир на возможную продолжительность эпидемии: пока рынки ориентируются на то, что пик заболеваемости в ЕС и США может быть пройден в течение 1-1,5 месяцев, а глобальная ситуация станет существенно улучшаться уже во II квартале 2020 года, ближе к середине года. При этом сценарии цены на нефть даже в отсутствие новой сделки в рамках ОПЕК+ могут стабилизироваться на уровнях $35-40 за баррель, а курс рубля - в диапазоне 69-72 руб./$1", - считает Тихомиров. По его оценкам, в случае, если в 2020 году цена на нефть марки Brent в среднем составит $35 за баррель, то среднегодовой курс рубля упадет до 70 руб./$1. При цене на нефть в $50 за баррель курс вырастет в среднем до 67 руб./$1.

По мнению Таченникова, на рынке нефти стоит ожидать повышенной волатильности и цен в диапазоне $33-42 за баррель.

"Мы продолжаем сохранять негативный краткосрочный взгляд на рынок акций - паника инвесторов началась, но апогей и капитуляция, на наш взгляд, еще не наступили. С точки зрения долгосрочных инвестиций с горизонтом 1 год и более оценки акций стали привлекательны, но в случае реализации сценария глобальной рецессии мы ожидаем дно по индексу РТС на уровнях 800-900 пунктов не ранее лета", - пишет Смольянинов.

Как отмечает Радченко, стремительное бегство в качество, начавшееся в понедельник, негативно отразилось на еврооблигациях EM (развивающиеся рынки), однако ценовая просадка оказалась довольно скромной: доходность суверенной кривой РФ поднялась на 50-60 базисных пунктов, что приблизительно соответствует уровню начала текущего года, в суверенных еврооблигациях других развивающихся стран инвестиционной категории (Мексика, Индонезия) динамика торгов была схожа с российской. "В целом суверенные еврооблигации EM остаются "тихой гаванью" и демонстрируют высокую устойчивость к распродажам", - пишет она.

Кроме того, Радченко обращает внимание на то, что корпоративные еврооблигации РФ тоже в целом устойчивы. "Наиболее заметное расширение спредов (порядка 100 б.п.) продемонстрировали выпуски эмитентов рейтинговой категории "В"/"ВВ-". Впрочем, учитывая короткую дюрацию корпоративного долга, ценовая коррекция составила не более 5%. Мы продолжаем считать, что корпоративные еврооблигации качественных российских эмитентов являются защитными инструментами в текущих условиях, принимая во внимание крепкое кредитное качество и невысокую дюрацию", - подчеркнула аналитик.

На фоне ослабления рубля ОФЗ остаются под давлением, однако рост доходности в текущих условиях можно назвать довольно скромным (порядка 100 б.п.), сообщает Радченко.

"Мы считаем риск закрытия позиций нерезидентами одним из ключевых для дальнейшей динамики котировок ОФЗ и соответственно курса рубля. Согласно данным ЦБ, наибольшие позиции нерезидентов сконцентрированы на отрезке 5-7 лет. Ближайшие дни будут показательными. На этой неделе аукциона ОФЗ не будет. Мы полагаем, что в текущей ситуации Минфин некоторое время воздержится от аукционов. Рынок первичного долга в ближайшее время будет закрыт. Эмитенты воздержатся от новых размещений в условиях текущей высокой волатильности. Нацбанк Казахстана повысил с 10 марта базовую ставку до 12% (с 9,25%). Касательно российского рынка ОФЗ, текущее его состояние пока не вызывает опасений, что ЦБ ужесточит денежно-кредитную политику, однако многое будет зависеть от дальнейших действий инвесторов-нерезидентов. В целом российский долговой рынок по-прежнему выглядит гораздо более устойчивым по сравнению с российским рынком акций", - говорится в обзоре инвестбанка.

Потенциальные лидеры и аутсайдеры на рынке акций РФ, по мнению аналитиков "БКС Глобал Маркетс":

топ лидеров: Полюс, Highland Gold, Polymetal, Сургутнефтегаз ("префы"), Газпром, ФосАгро

топ аутсайдеров: АЛРОСА, РусАл, Аэрофлот, Яндекс, Магнит, Сбербанк, НЛМК, Evraz