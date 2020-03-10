Ближайшая цель для индекса Мосбиржи - 2620 пунктов - ИК "Фридом Финанс"

Рынок во второй половине дня отыграл более половины падения по индексу Мосбиржи, который теряет около 5%, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Долларовый РТС остается под давлением и снижается на 10%. Рублевый индекс закрыл половину гэпа, на котором он открылся, поднявшись от 2435 до 2580 пунктов к предпоследнему часу торгов. По мнению аналитика компании Валерия Емельянова, ближайшая цель роста для индекса Мосбиржи - 2620 пунктов (+1,5% от текущих значений), для РТС - 1160 пунктов (+2,6% от текущих значений).

"Рынок акций к вечеру выглядит гораздо более уверенно, чем утром, - отмечает эксперт ИК "Фридом Финанс". - Среди растущих бумаг лидирует Сургутнефтегаз (ап: +11,6%). Поддержку котировкам привилегированных бумаг оказывает девальвация рубля, так как у компании сохраняется большой запас валютной ликвидности. Инвесторы закладывают в котировки сопоставимое с укреплением валют повышение дивидендов. На наш взгляд, данная инвестидея довольно спорна. Сохранение рубля на текущих уровнях маловероятно".

Растут акции Акрона (+4,7%), Северстали (+3,9%), Транснефти (+1,3%), Русала (+1,1%). До 15% теряют нефтяники, до 11% - энергетики. Магнит дешевеет на 10%, ТМК - на 8,4%. По мнению эксперта, в текущий момент входить в наиболее волатильные как растущие, так и падающие бумаги нецелесообразно. Рынок еще может преподнести сюрпризы.

"Главный фактор нестабильности - нефть, которая растет на рекордные 8,3%, - указывает В. Емельянов. - При этом цена Brent остается на минимумах c марта 2016 года, котируясь в диапазоне $33,3-37,3. Мы не исключаем пробоя еще одного многолетнего минимума. Технически предел снижения нефти находится около отметки $28, психологически - на уровне $30. От текущих значений это падение порядка 19-24%. Достижение котировками $40 станет сигналом к дальнейшему росту".