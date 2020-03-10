Российская финансовая система в последние годы существенно повысила свою устойчивость к ситуациям повышенной волатильности - УК "Альфа-Капитал"

Рынок рублевого долга, безусловно, не остался в стороне от драматического снижения нефти на фоне развала сделки ОПЕК+, отмечается в обзоре УК "Альфа-Капитал". Доходности ОФЗ на открытии во вторник были на 0,8-1% выше уровней недельной давности. Однако российская финансовая система в последние годы существенно повысила свою устойчивость к ситуациям повышенной волатильности, связанным с резкими изменениями цены на нефть, полагает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Евгений Жорнист. Это в том числе показывают и проводимые Банком России стресс-тесты.

Минфин и ЦБ РФ предпринимают активные действия для стабилизации ситуации - отменены покупки валюты по бюджетному правилу, будет начата упреждающая продажа валюты из ЗВР, сегодня ЦБ РФ проведет аукцион РЕПО "тонкой настройки" в объеме 500 млрд рублей и увеличил лимит операций "валютный своп" по предоставлению долларов США со сроком исполнения "сегодня" до 5 млрд долл. США.

"Решения о проведении аукционов по размещению ОФЗ будут приниматься Минфином с учетом рыночной конъюнктуры с целью содействия стабилизации рынка и смягчения давления на долговой рынок, - отмечает Евгений Жорнист. - Сокращение заимствований ниже плановых параметров может быть компенсировано за счет иных источников финансирования дефицита бюджета - в том числе остатков денежных средств на едином счете федерального бюджета. Объем средств Федерального казначейства на счетах в Банке России (за исключением средств дополнительных нефтегазовых доходов) и в размещении на банковских счетах в кредитных организациях и по операциям РЕПО по состоянию на 1 марта 2020 года составляет 4,2 трлн рублей. Этого вполне достаточно, чтобы не размещать ОФЗ года полтора".