Татнефть и Газпром нефть имеют наибольший потенциал роста добычи в ближайшие шесть месяцев - Goldman Sachs

Российские нефтекомпании могут увеличить добычу нефти на 500 тыс. барр./сутки в течение следующих шести месяцев, при этом наибольший рост с текущего уровня покажут "Татнефть" и "Газпром нефть", полагают аналитики Goldman Sachs.

По их мнению, рост добычи "Татнефти" (MOEX: TATN) и "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) может составить порядка 10% и 7% соответственно. Наращивание добычи приведет к росту EBITDA "Татнефти" в 2020 году на 8% и "Газпром нефти" на 6%.

При этом эксперты считают, в 2021-2022 годах Россия сможет дополнительно увеличить добычу еще на 250-300 тыс. баррелей в сутки.

По мнению аналитиков, российский нефтегазовый сектор сможет сохранять устойчивость даже в условиях низких цен на нефть. Как отмечается в обзоре инвестбанка, при цене на нефть в $30 за баррель, российский нефтегазовый сектор в 2020 году будет генерировать 4% доходность FCF (свободный денежный поток) и 4% дивидендную доходность. "По нашим прогнозам, самую высокую дивидендную доходность (среди обыкновенных акций нефтегазового сектора - прим. ИФ) покажет "Татнефть" (6%), чьи выплаты полностью покроются свободным денежным потоком. Дивиденды "Газпром нефти" (50% от чистой прибыли) при таком сценарии ($30 за баррель и курсе рубля 75 рублей/$1) не смогут покрыться свободным денежным потоком: компании придется урезать капитальные расходы, чтобы сохранить выплаты на уровне 50% или увеличить долг", - пишут эксперты Goldman Sachs. При цене на нефть в $40 за баррель доходность FCF сектора достигнет отметки 8%, а дивидендная доходность - 7%, следует из материалов инвестбанка.