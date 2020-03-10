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10 марта 2020 года 18:40
Скорее всего, часть эмитентов откажется от политики высоких дивидендов в условиях макроэкономической нестабильности - МКБ
Высока вероятность того, что часть российских эмитентов откажется от политики высоких дивидендов в условиях макроэкономической нестабильности, и это снизит привлекательность российского рынка акций для части инвесторов, говорится в комментарии руководителя инвестиционного направления МКБ Валентина Журбы. Члены ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейшем сокращении объёмов добычи нефти, и с 1 апреля предыдущие соглашения перестанут действовать, напоминает эксперт. В итоге каждый останется сам за себя и попытается максимально нарастить добычу. "При текущем переизбытке "чёрного золота" в связи с замедлением мировой экономической активности из-за коронавируса подобные действия могут вызвать резкое превышение предложения над спросом. В результате цены логично рухнули (за пятницу и понедельник) и немного отскакивают наверх сегодня (после того, как Трамп объявил о намерении значительно понизить подоходный налог и помочь отраслям, которые больше всего пострадали от коронавируса)", - отмечает В. Журба. Больше всего падали валюты развивающихся (в первую очередь, нефтедобывающих) стран, включая рубль (около 75 руб. за доллар и 86 за евро на вчерашних максимумах). Во вторник российская валюта (как и нефть) пока укрепляется (относительно вчерашних значений), но до уровней прошлой недели ещё очень далеко. Был ли установлен минимум по рублю - прогнозировать сложно, но пока нет серьёзного беспокойства относительно стабильности финансовой системы РФ, полагает эксперт МКБ. Так или иначе, существенное ослабление рубля, если оно не будет ликвидировано в короткие сроки (это возможно, скорее всего, только если Саудовская Аравия и Россия "передоговорятся" до истечения срока предыдущего соглашения), приведёт к закрытию операций carry trade, связанных с российским госдолгом, из-за чего ОФЗ должны упасть в цене, считает Валентин Журба. При достаточной просадке ОФЗ, крупные российские фонды, вероятно, постараются откупить бумаги с увеличившейся доходностью (в первую очередь, с короткой дюрацией), ведь сомнений в кредитоспособности РФ ни у кого нет. "Ослабление рубля также означает вероятное увеличение инфляции, в связи с чем Банк России вряд ли будет и дальше смягчать кредитно-денежную политику (напротив, есть аргументы в пользу существенного повышения ставок). Если ставки будут повышены, это же произойдёт с депозитами и ипотечными займами", - указывает специалист МКБ. Что касается акций, то в периоды роста инфляции они выступают "защитным" инструментом, только открылся наш рынок в большой минус. По мнению эксперта, есть высокая вероятность, что часть эмитентов откажется от политики высоких дивидендов в условиях макроэкономической нестабильности, и это снизит привлекательность российского рынка акций для части инвесторов. "Стоит ли откупать рынок на текущих уровнях (по всем активам)? Скорее всего, лучше "осмотреться" день-другой, поскольку прогнозы по цене на нефть неутешительные (вплоть до $20 за брр.), хотя часть бумаг с короткой дюрацией выглядит уже довольно привлекательно, предлагая доходность, которая ещё две недели назад казалась недостижимой", - заключает Валентин Журба.
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