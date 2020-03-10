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10 марта 2020 года 18:00
Шок от нефтяных цен и коронавируса практически гарантирует наступление глобальной рецессии - "ВТБ Капитал"
Сочетание шока от нефтяных цен и шока от коронавируса практически гарантирует наступление глобальной рецессии в текущем году (т.е. рост мировой экономики менее чем на 2% в определении МВФ), говорится в обзоре экономиста "ВТБ Капитала" Нила Маккиннона. "Мировая экономика еще до всех последних событий находилась в нисходящей фазе цикла. В Японии и еврозоне рецессия уже практически наступила, а экономику Китая, судя по всему, ждет "жесткая посадка", учитывая сокращение производства внутри страны и нарушение цепочек поставок", - пишет Маккиннон. Как отмечает эксперт, экстренное снижение ключевой ставки ФРС США на 50 базисных пунктов на прошлой неделе может не привести к немедленному развороту в динамике экономической активности в США. Экономист обращает внимание на то, что в предыдущие периоды так называемые нетрадиционные меры денежно-кредитной политики шли на пользу лишь ценам на финансовые активы, не оказывая практически никакого положительного эффекта на реальную экономику. В результате выигрывали владельцы капитала, а не работники, подчеркивает он. "Снижение процентных ставок может оказаться контрпродуктивным, если люди и компании начнут откладывать покупки и инвестиции в ожидании еще более низких ставок. Для получения банками прибыли требуется более высокий наклон кривой доходности. В противном случае у банков нет мотивации наращивать свой баланс и объемы кредитования. А отсутствие роста кредитования означает отсутствие экономического роста", - говорится в обзоре. Как показывает опыт еврозоны и Японии, отрицательные процентные ставки подрывают работу банковской системы и могут способствовать лишь медленному росту экономики и дезинфляции. Между тем в сложившихся условиях растет вероятность того, что очень скоро ФРС вернет ставку по федеральным фондам на уровень 0,00-0,25%, на котором она находилась в период кризиса. Доходность 10-летних казначейских бондов США тоже может опуститься до нуля, что будет означать развитие ситуации по японскому сценарию, отмечает экономист. "Центробанк США вновь вынужден оказывать поддержку финансовой системе, но эта поддержка будет способствовать лишь новым перегревам и новым обвалам. Ультрамягкая монетарная политика привела к тому, что мировой долг увеличился до рекордно высокого уровня, стоимость гособлигаций с отрицательной доходностью достигла $14 трлн, корпоративный сектор набрал избыточную долговую нагрузку, американские акции необоснованно сильно подорожали, реальные процентные ставки стали отрицательными, а на рынке долларового фондирования периодически возникает дефицит. Помимо этого, инвесторы уверились в том, что ФРС всегда придет рынкам на помощь, а это искажает оценку риска и фундаментальных рыночных факторов. Институциональные инвесторы, естественно, понимают, что отскок на рынке акций не всегда ведет к устойчивому восстановлению и может оказаться лишь временной передышкой перед новым падением. Устойчивый разворот в сторону роста возможен только тогда, когда появится вакцина от коронавируса, а с точки зрения рынка - когда стабилизируются различные показатели корпоративного кредитного риска", - говорится в обзоре "ВТБ Капитала".
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.10 марта 2020 года 13:57
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.10 марта 2020 года 11:10
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.06 марта 2020 года 18:55
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