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Главная / Аналитикам / Аналитика / Валютный рынок ищет равновесие при изменившейся структуре нефтяного рынка - PremEx
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10 марта 2020 года 17:41
Валютный рынок ищет равновесие при изменившейся структуре нефтяного рынка - PremEx
Рубль в течение торгов вторника дня предпринял попытку стабилизации, скорректировавшись до текущих отметок $71,50 вслед за отскоком цены Brent, говорится в обзоре PremEx. "Мы наблюдаем поиск равновесия цен валютного рынка при изменившейся структуре нефтяного рынка, который сопровождается как смещением уровней поддержек, так и повышенной чувствительностью к любой новости, связанной с динамикой коронавируса", - отмечают эксперты. Аналитики сходятся во мнении, что давление на нефтяные котировки может возобновиться в течение недели, а следствием ухудшения состояния внешних рынков станет выход нерезидентов из ОФЗ, что также является негативным фактором для рубля на ближайшие недели. Предполагаемый ценовой коридор на текущую неделю 68,50 – 75,50 руб./долл.
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11 марта 2020 года 09:31
Американские фондовые индексы завершили существенным ростом крайне волатильную торговую сессию во вторник. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть растут в среду. читать дальше
.10 марта 2020 года 18:00
Шок от нефтяных цен и коронавируса практически гарантирует наступление глобальной рецессии - "ВТБ Капитал"
Сочетание шока от нефтяных цен и шока от коронавируса практически гарантирует наступление глобальной рецессии в текущем году (т.е. рост мировой экономики менее чем на 2% в определении МВФ), говорится в обзоре экономиста "ВТБ Капитала" Нила Маккиннона. "Мировая экономика еще до всех последних... читать дальше
.10 марта 2020 года 17:22
Стабилизация спроса может вернуть цены на нефть на уровень 40 долл./барр. в течение нескольких месяцев - Sberbank Asset Management
Если страны ОПЕК будут следовать намерениям по увеличению добычи, то мировые цены на нефть будут находиться под давлением, говорится в комментарии директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина. Тем не менее, эксперт считает, что ситуация с ценами на нефть управляемая - снижение... читать дальше
.10 марта 2020 года 16:56
Если РФ и ОПЕК не вернутся к переговорам, то цена нефти будет $30-40 даже при восстановлении потребления в мире - Райффайзенбанк
Если Россия и ОПЕК не вернутся к переговорам об ограничении добычи, то цены останутся на относительно низком уровне в 30-40 долл./барр. даже в случае восстановления потребления в мире, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Цены на нефть во вторник утром восстанавливались после резкого обвала в... читать дальше
.10 марта 2020 года 16:35
Быстрого восстановления цен на нефть ожидать не стоит, даже если члены ОПЕК+ вернутся за стол переговоров - Sova Capital
Быстрого восстановления цен на нефть ожидать не стоит, даже если члены ОПЕК+ вернутся за стол переговоров, полагают аналитики инвестиционной компании Sova Capital. При этом они считают, что возврат к обсуждению сделки ОПЕК+ на данном этапе маловероятен. "Даже если ОПЕК+ предпримет меры, чтобы... читать дальше
.10 марта 2020 года 16:03
Ценовая война на рынке нефти продлится, вероятно, по мнению аналитиков Промсвязьбанка, как минимум до лета. Ее влияние на котировки специалисты банка оценивают в 10-12 долл./барр. "Мы видим выраженно негативный эффект на отрасль в целом с рисками массового банкротства мелких сланцевиков в США... читать дальше
.10 марта 2020 года 14:55
Наиболее вероятным выглядит в связи с текущим развитием событий переход нефтяных цен к сценарию в рамках диапазона $30-45 за баррель, который предусматривает отсутствие соглашения ОПЕК+, говорится в аналитической записке "Открытие Брокер". В случае начала рецессии в мировой экономике и шокового... читать дальше
.10 марта 2020 года 13:57
Julius Baer повышает прогноз по цене золота на ближайшие 3 месяца до 1 625 долл. США за унцию, говорится в комментарии банка. "Благодаря снижению ожиданий по инфляции и вынужденным продажам рынок золота не отреагировал на распродажу на фондовом рынке в понедельник, - отмечает эксперт Julius Baer... читать дальше
.10 марта 2020 года 11:10
Давление на нефтяные котировки будет оказывать не только снижение спроса на нефть в условиях распространения коронавируса и замедления мировой экономики, но и увеличение предложения нефти со стороны ОПЕК+, говорится в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки в утренние часы вторника умеренно... читать дальше
.10 марта 2020 года 09:44
Американские фондовые индексы в понедельник упали максимальными темпами с 2008 года. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов во вторник. Цены на нефть во вторник отыгрывают некоторые понесенные в понедельник потери. читать дальше
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