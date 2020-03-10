Валютный рынок ищет равновесие при изменившейся структуре нефтяного рынка - PremEx

Рубль в течение торгов вторника дня предпринял попытку стабилизации, скорректировавшись до текущих отметок $71,50 вслед за отскоком цены Brent, говорится в обзоре PremEx. "Мы наблюдаем поиск равновесия цен валютного рынка при изменившейся структуре нефтяного рынка, который сопровождается как смещением уровней поддержек, так и повышенной чувствительностью к любой новости, связанной с динамикой коронавируса", - отмечают эксперты.

Аналитики сходятся во мнении, что давление на нефтяные котировки может возобновиться в течение недели, а следствием ухудшения состояния внешних рынков станет выход нерезидентов из ОФЗ, что также является негативным фактором для рубля на ближайшие недели. Предполагаемый ценовой коридор на текущую неделю 68,50 – 75,50 руб./долл.