Стабилизация спроса может вернуть цены на нефть на уровень 40 долл./барр. в течение нескольких месяцев - Sberbank Asset Management

Если страны ОПЕК будут следовать намерениям по увеличению добычи, то мировые цены на нефть будут находиться под давлением, говорится в комментарии директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина. Тем не менее, эксперт считает, что ситуация с ценами на нефть управляемая - снижение негативно влияет на ценообразование акций нефтяных компаний, но одновременно с этим дает хороший импульс для мировой экономики, которая находится в ситуации краткосрочного производственного шока из-за коронавируса. Стабилизация спроса может вернуть котировки на более устойчивый уровень 40 долл./барр. в течение нескольких месяцев, комфортный для экономики России.

Россия в пятницу отказалась поддержать сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК. После этого котировки нефти на бирже значительно просели до отметки 30 долларов за баррель.

"Для ОПЕК важна высокая цена на нефть для поддержания расходов бюджета, - отмечает Ренат Малин.- Для России комфортна цена почти в два раза ниже, так как бюджетное правило нивелирует эффект от цен выше 43 долл./барр. - эти доходы идут в стабфонд. Учитывая высокий уровень золотовалютных резервов, накопленных за предыдущие годы, а также объем средств в госфондах, бюджет РФ может выдержать низкие цены более продолжительное время. Для российских нефтедобывающих компаний себестоимость добычи нефти - ниже 30 долл./барр. Для большинства компаний, занимающихся сланцевой добычей в США, цена ниже 50 долларов в долгосрочной перспективе невыгодна. Однако многие сланцевые компании хеджируют краткосрочные риски снижения цен. Логика выхода из сделки для России в увеличении доли рынка".