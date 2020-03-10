Время покупать акции РФ пока не пришло, так как риски превышают потенциальную доходность - Атон

Время покупать акции российских компаний, значительно подешевевшие за последнее время, еще не пришло, так как риски и неопределенность все еще перевешивают потенциальную доходность, говорится в обзоре инвестиционной компании (ИК) "Атон".

По мнению аналитиков ИК, высокая волатильность и неопределенность относительно основных экономических параметров (в первую очередь, глобальных) будут основным сдерживающим фактором для инвесторов в акции.

"Дальнейшее ухудшение "картинки" в медиа, связанное с распространением коронавируса, окажет негативное влияние на настроения инвесторов. При этом отдельные сектора сохранят свою привлекательность, несмотря на слабый рынок", - пишут эксперты "Атона".

НЕФТЕГАЗ: "ПРЕФЫ" СУРГУТНЕФТЕГАЗА

Аналитики обращают внимание на то, что, по их оценкам, в условиях текущей неопределенности, динамика нефтегазового сектора, вероятно, будет хуже рынка. При этом бенефициаром текущей ситуации могут оказаться привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS), которые всегда выигрывают от девальвации рубля за счет валютной подушки компании в размере более $50 млрд, отмечают эксперты. По их расчетам, при курсе доллара на конец 2020 года выше 75 руб./$1 дивидендная доходность "префов" "Сургутнефтегаза" за 2020 год может превысить 25%.

МЕТАЛЛУРГИ: ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД

Влияние кризиса на металлургический сектор можно рассматривать в основном через призму чувствительности компаний к резкому ослаблению рубля, считают аналитики. Доля расходов на топливо у компаний очень незначительна - например, это всего 2,5% в себестоимости ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN). Компаний, которые сильно зависят от спроса со стороны нефтегазового сектора, также немного - прямую зависимость имеет только ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (ТМК). "Северсталь" (MOEX: CHMF) также производит трубы большого диаметра, но их доля в объемах меньше 5%.

"Если бы кризис заключался только в падении нефтяных котировок и обвале курса рубля, то мы бы советовали увеличивать позиции в секторе, где доминируют экспортеры. Однако текущий кризис не только про нефть, но также про распространяющийся коронавирус и риски замедления глобальной экономики. Поэтому одного ослабления рубля недостаточно для того, чтобы сделать металлургические компании привлекательными даже на этих уровнях", - говорится в обзоре.

В целом, ослабление рубля позитивно для металлургического сектора, где преобладают экспортеры с долларовой выручкой и производственными активами в России. Их продажи номинированы в долларах (золото, недрагоценные металлы, нефть и так далее) или в рублях, но с корректировкой по долларовому бенчмарку из-за ценового паритета (например, продажи стали на внутреннем рынке), подчеркивают эксперты.

Таким образом, общее правило заключается в том, что, при прочих равных условиях, чем ниже рентабельность, тем сильнее зависимость финансовых показателей от курса рубля. В то же время оценить долю долларовой выручки у некоторых компаний, таких как производители стали, не так просто, поскольку внутренние цены следуют за экспортными котировками с лагом и дисконтируются внутренним спросом на сталь, неэффективным паритетом внутренних и экспортных цен и другими факторами, отмечают аналитики.

В связи с этим финансовые показатели "РусАла" (MOEX: RUAL) являются наиболее чувствительными к изменению курса рубля - ослабление курса на 15% транслируется в рост EBITDA на 52% ввиду низкомаржинальности алюминиевого бизнеса (ожидаемая рентабельность по EBITDA в 2020 году 13% против среднего по сектору 33%). Между тем, по оценкам экспертов "Атона", бумаги "Норникеля" и ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) имеют самую низкую чувствительность из-за высокой рентабельности - выше 60% по EBITDA.

Золото уже превысило прогноз аналитиков "Атона" на текущий год в $1650 за унцию, но они сохраняют оптимистичный взгляд на этот металл. Центральные банки готовят новые стимулирующие меры, риски, связанные с распространением вируса, продолжают увеличиваться - в такой ситуации золото, как защитный инструмент, продолжит пользоваться спросом, считают они.

"Для консервативных портфелей мы продолжаем предпочитать ETF на цену металла - GLD US и IAU US. Если на рынках продолжит наблюдаться коррекция, акции золотодобывающих компаний могут последовать тренду, несмотря на рост стоимости металла. Из акций мы предпочитаем бумаги "Полюса", - говорится в обзоре ИК.

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР: ЕСТЬ ВЫБОР

Финансовый сектор всегда реагирует на экономические шоки более болезненно, чем другие отрасли, потому что готовится абсорбировать убытки, которые возникают в экономике в результате кризисов. Между тем аналитики ИК не видят оснований для возникновения нового масштабного банковского кризиса, однако отмечают, что банковские акции всегда имеют более высокую бету относительно рынка. "В качестве защитной акции нам нравится "Московская биржа" (MOEX: MOEX). При возвращении рынка к росту нам нравятся акции Сбербанка (MOEX: SBER). Как долгосрочная инвестиция (больше года) нам нравятся акции TCS Group", - пишут эксперты.

ТРАНСПОРТ: СЛОЖНАЯ СИТУАЦИЯ

Транспортные акции больше страдают от коронавируса, однако падение цен на сырьевых и валютных рынках также негативно влияет на их финансовые результаты. "В частности, мы не ждем быстрого восстановления в акциях "Аэрофлота" (MOEX: AFLT). Снижение цен на нефть будет нивелировано падением рубля. Переоценка валютного лизинга приведет к убыткам в 2020 году и отказу от дивидендов. К тому же, масштабы короновируса растут. Под угрозой вся европейская сеть перевозчика. В Азию рейсы уже сокращены. Не исключено, что всем российским перевозчикам может потребоваться поддержка государства. Globaltrans выглядит перепроданным с дивидендной доходностью 10,3% за полгода и отсечкой в апреле. Формально компания может пострадать от снижения объемов перевозки сырьевых товаров, однако у компании нет долга, и она способна пережить тяжелые времена. Сильное падение акций связано скорее с их низкой ликвидностью", - говорится в обзоре.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА: НИЧЕГО ИНТЕРЕСНОГО

"Сектор электроэнергетики относится к антицикличным и обычно не зависит от глобальной ситуации на рынках и валютного курса. Однако в России акции энергетических компаний очень волатильны и обычно падают сильнее рынка. Кроме того, на прошлой неделе многие энергетические компании ("ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES), "Интер РАО" (MOEX: IRAO), "РусГидро" (MOEX: HYDR) ) опубликовали достаточно слабые финансовые результаты, которые говорят о том, что ближайшие дивиденды по этим акциям будут низкими. В этой связи, мы пока не видим оснований для поиска интересных точек входа в них", - пишут эксперты ИК.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СЕКТОР: НЕТ ДРАЙВЕРОВ

Компании потребительского сектора в целом нейтральны к девальвации рубля. Хотя слабый рубль означает более высокие цены на импортные товары, их доля относительно невысока у основных продуктовых ритейлеров (менее 10%), отмечают аналитики. В то же время они обращают внимание на то, что непродовольственные ритейлеры ("М.Видео" (MOEX: MVID) и "Детский мир" (MOEX: DSKY) ) более подвержены девальвации, из-за существенной доли импортных товаров (потребительская электроника).

"Ухудшение потребительских ожиданий, скорее всего, станет негативным фактором для индустрии в целом. Даже девальвация до уровня 75 рублей за доллар скорее всего не приведет к серьезному разгону инфляции и не сможет стать положительным драйвером для ритейла", - пишут эксперты.

ТЕЛЕКОМЫ: ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

"В целом телекоммуникационный сектор РФ сохранит хорошую прогнозируемость денежного потока, и мы не ожидаем серьезного ухудшения FCF (свободный денежный поток) у основных игроков. Часть капитальных затрат телекоммуникационных компаний привязана к валюте, что вызовет рост при девальвации. По данным компаний, от 30% до 50% капзатрат деноминировано в валюте, и рост затрат неизбежен при сильной девальвации. При этом, мы ожидаем роста капзатрат в пределе 3-8% при девальвации в 20%. Эффективный рост затрат при этом может оказаться ниже из-за того, что часть валютных затрат захеджирована. Компании интернет-сектора получают большую часть выручки в рублях. При этом часть валютной выручки достигает 30% у Mail.ru Group. Часть капитальных затрат деноминирована в валюте, что нейтрализует положительное влияние от роста выручки в валюте на уровне чистого денежного потока", - говорится в обзоре.

МНОГОЕ МОЖЕТ РЕШИТЬСЯ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ

Как считают в ИК, несмотря на всплеск волатильности на валютном рынке, потенциальное ускорение инфляции, обусловленное ростом цен на импортные товары (так называемый эффект переноса), пока не выглядит значительным и, по всей видимости, по итогам 2020 года инфляция будет находиться вблизи долгосрочного таргета регулятора (4%). "В этом свете повышение ключевой ставки не является логичным. Однако стабилизация обстановки на валютном рынке также является приоритетом ЦБ РФ. Регулятор уже объявил о приостановке покупок валюты в рамках бюджетного правила на 30 дней. Благодаря этому не только сократится объем спроса на валюту, но и снизится приток рублевой ликвидности на рынок, что может стать причиной роста рублевых процентных ставок. Стоит напомнить, что согласно механизму бюджетного правила, если цена на нефть будет оставаться ниже "базового уровня", то с апреля Минфин должен начать продажу валюты из ФНБ на открытом рынке. Учитывая непростую ситуацию на валютном рынке, ЦБ принял решение начать "упреждающую продажу" этих средств уже с 10 марта", - говорится в обзоре.

Скорее всего, регулятор пока ограничится этими шагами, давая рынку возможность самостоятельно стабилизироваться на каком-то уровне, считают аналитики. Тем не менее, если волатильность будет оставаться высокой, то повышение ставок и другие регулятивные меры, направленные на связывание рублевой ликвидности, вполне могут быть предприняты. "Необходимость такого шага станет более или менее понятна в ближайшие дни", - подчеркивается в аналитическом материале.