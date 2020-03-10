Если РФ и ОПЕК не вернутся к переговорам, то цена нефти будет $30-40 даже при восстановлении потребления в мире - Райффайзенбанк

Если Россия и ОПЕК не вернутся к переговорам об ограничении добычи, то цены останутся на относительно низком уровне в 30-40 долл./барр. даже в случае восстановления потребления в мире, говорится в обзоре Райффайзенбанка.

Цены на нефть во вторник утром восстанавливались после резкого обвала в понедельник на срыве сделки ОПЕК+, констатируют аналитики Райффайзенбанка. При этом министр энергетики А. Новак заявил, что Россия может сотрудничать с ОПЕК в будущем, и очередные встречи уже запланированы. Однако Саудовская Аравия уже заявила, что не видит смысла во встречах в мае-июне и с апреля готова увеличить добычу до 12,3 млн барр./сутки с текущих 9,7 млн барр./сутки. "Роснефть" намерена нарастить добычу с апреля примерно на 300 тыс. барр./сутки. Таким образом, отмечают специалисты банка, при таких вводных на рынок дополнительно "выльется" почти 3 млн барр./сутки, что составляет около 3% мирового потребления.

Ситуацию частично должен стабилизировать Китай, который восстанавливается после остановки производств из-за мер против распространения коронавируса. Так, отмечают в банке, потребление в Китае снижалось в феврале более чем на 4 млн барр./сутки, но к лету уже может приблизиться к значениям до эпидемии. Но если другим странам придется вводить жесткие ограничения из-за вируса, то падение потребления возобновится. Тогда рост производства с одновременным снижением спроса приведет к дополнительному падению цен. В этом случае они могут снизиться существенно, к уровням 20-25 долл./барр., но это, скорее всего, будет кратковременно, указывают аналитики.

"Если Россия и ОПЕК не вернутся к переговорам об ограничении добычи, то цены останутся на относительно низком уровне 30-40 долл./барр. даже в случае восстановления потребления в мире. Такой уровень может продержаться до тех пор, пока не начнется падение добычи в регионах с высокой себестоимостью, в первую очередь, в США", - пишет в обзоре специалист Райффайзенбанка Андрей Полищук.