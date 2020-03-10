Рынку акций важно завершить вторник выше 2581 пункта по индексу Мосбиржи - "Открытие Брокер"

Российскому рынку акций важно завершить вторник выше 2581 пункта по индексу Мосбиржи, чтобы избежать дальнейшего динамичного падения в глубины "медвежьего" рынка, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. В долгосрочной перспективе многие бумаги уже являются дешёвыми, а вероятное их дальнейшее падение лишь усилит данное положение, указывает в своем комментарии специалист компании.