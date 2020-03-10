Аналитики Промсвязьбанка ждут просадки цен на нефть в апреле-мае к 30-35 долл./барр.

Ценовая война на рынке нефти продлится, вероятно, по мнению аналитиков Промсвязьбанка, как минимум до лета. Ее влияние на котировки специалисты банка оценивают в 10-12 долл./барр.

"Мы видим выраженно негативный эффект на отрасль в целом с рисками массового банкротства мелких сланцевиков в США (50-60% от добычи в США) и других неэффективных проектов (4-5% от мировой добычи). В базовом сценарии мы ждем сильной просадки цен на нефть в апреле-мае (30-35 долл./барр.) с восстановлением в 45+ долл./барр. со 2-го полугодия. На саммите ОПЕК+ в июне ожидаем восстановление прошлого соглашения", - пишут эксперты Промсвязьбанка.