ДКП и бюджетная политика РФ будут меняться, если появится уверенность, что $30 за баррель надолго - Альфа-банк

Причин для резкого ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) в России нет, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Как говорится в комментарии Орловой, сохранение неизменной ключевой ставки на ближайших заседаниях ЦБ РФ, по ее мнению, выглядит адекватным ответом. Минфин РФ также вряд ли будет пересматривать бюджет и пока будет покрывать временный дефицит продажей средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), что поможет курсу рубля, полагает она.

"Изменение монетарной и бюджетной политик пройдет только тогда, когда будет уверенность в том, что цена на нефть на уровне $30 за баррель - это новое равновесие рынка, а не временный шок", - пишет Орлова.

Как ожидает экономист, по всей видимости, на ближайшее время задачей ЦБ РФ будет заякорить ожидания рынка по курсу доллара в интервале 70-75 руб./$1, чтобы не допустить роста нервозности.

"В отличие от ситуации 2018 года, когда давление на российскую валюту было связано с ухудшением капитального счета, сейчас главным триггером является шок торгового счета. В итоге мы не считаем, что ЦБ должен экстренно реагировать повышением ставки. Кроме того, поскольку с начала этого года усиливались сомнения по поводу того, что инфляция сможет вернуться к уровню 4% к концу этого года, и новый министр экономики Максим Решентников даже указал на уровень 2,6% как на возможный сценарий на конец этого года, ослабление рубля помогает вернуть инфляцию к уровню ориентира 4%. Иными словами, ситуация на рынке сокращает давление на ЦБ и ставит его в гораздо более комфортные условия. Мы ожидаем, что ставка останется неизменной на следующем заседании 20 марта, и вероятно, на протяжении всего второго квартала 2020 года. Риски повышения пока представляются нам не очень значительными", - говорится в обзоре.

Кроме того, в нем отмечается, что в отличие от 2018 года, когда бюджетное правило работало эффективнее, в настоящее время поддержка рынку придет от решения Минфина начать конвертировать часть средств ФНБ в рубли. По оценкам Орловой, потенциально речь идет о сумме от $2-3 млрд в месяц - размер месячного дефицита при цене на нефть $35 за баррель. Кроме того, ЦБ расширил механизмы предоставления валютной и рублевой ликвидности, а также задействует пруденциальные меры смягчения кредитных требований к отраслям, пострадавшим от эпидемии в Китае, это поможет смягчить эффект финансовой волатильности на реальный сектор, добавляет экономист.

Как считает Орлова, бюджетная политика не нуждается в краткосрочной коррекции. "Цена на нефть, балансирующая бюджет, в 2018-2019 годах составляла $49 за баррель. Поскольку текущее снижение цен на нефть может оказаться краткосрочным, мы не видим никакой угрозы для реализации нацпроектов. Дефицит бюджета будет профинансирован из средств ФНБ в ближайшие три-четыре месяца. Пересмотр бюджетной стратегии может произойти летом, когда обычно готовится проект бюджета на будущий год (в данном случае на 2021 год)", - пишет она.

По мнению эксперта, добыча нефти в России, вероятно, покажет сильный рост, усиливая структурную зависимость российской экономики от нефти; некоторые обрабатывающие сегменты могут выиграть от ослабления рубля, однако из-за слабого внешнего спроса ненефтяные доходы от экспорта будут оставаться слабыми. Более того, судя по всему, рост реальных располагаемых доходов в 2020 году составит 1-1,5% (прежний прогноз 2%), что негативно для банков.

И, наконец, главный риск, как считает Орлова, заключается в том, что вместо предложений понизить налоги для стимулирования роста, которые обсуждались в последние два месяца, правительство сосредоточит внимание на том, как собрать больше доходов, чтобы понизить цену на нефть, балансирующую бюджет до более приемлемого уровня.