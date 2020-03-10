ITI Capital считает, что ЦБ РФ сможет удержать курс рубля в районе 70 за доллар при ценах на нефть в $36-40/барр., используя несколько эффективных средств, говорится в комментарии компании.

После обвала нефти USD/RUB торгуется вблизи 75 рублей, то есть на максимуме с начала года, констатирует главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

"Россия и рубль перестали быть "тихой гаванью" и защитной валютой, что еще раз подтверждает высокую уязвимость российских активов из-за неослабевающей корреляции со стоимостью сырья. Мы считаем, что ЦБ сможет удержать курс в районе 70 рублей при ценах на нефть в $36-40/барр., используя эффективные средства. Все зависит от того, как долго цены на нефть будут держаться на таких уровнях. Если по меньшей мере год, то, согласно Минфину, объём выпадающих нефтегазовых доходов бюджета может превысить 1% от ВВП или немногим более $16 млрд", - пишет Искандер Луцко.

Первое средство - бюджетное правило, которое работает для пополнения бюджета при недополучении нефтегазовых доходов, если цена Urals опустится ниже $42/барр. или цена Brent ниже $44/барр. "Следовательно, при текущей цене нефти потери бюджета в $2 млрд в месяц Минфин сможет восполнить за счет продажи Центробанком $2 млрд валютных средств ФНБ ежемесячно - накопленных в фонде средств хватит на шесть лет. По состоянию на 1 марта 2020 г. объем ликвидных средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов составил более 10,1 трлн руб. ($150,1 млрд) или 9,2% ВВП без учета отложенных покупок валюты, которые будут совершены к концу июня, что дополнительно даст $20 млрд, в результате чего совокупный объем доходов составит $170 млрд", - отмечает специалист компании.

Второе средство - отмена покупки валюты в рамках бюджетного правила, указывает И. Луцко. Из-за падения цен на нефть объем последних покупок сократился до $2,5 млрд. Покупки отменяются автоматически при падении цены Urals ниже $42, и включается правило пополнения бюджета.

Увеличение продажи валютной выручки экспортерами было наиболее эффективным средством стабилизации курса во время падения рубля в конце 2014 г. и начале 2015 г. Тогда за неделю экспортеры продали более $30 млрд, что успокоило рынок эффективнее, чем повышение ставки, напоминает специалист ITI Capital.

Аналитик также отмечает повышение ключевой ставки вопреки дефляции в стране и общей мировой тенденции, особенно в условиях того, что рынок ждет снижения ставки ФРС до 0% к концу 2020 г. Но для ЦБ это самое эффективное монетарное средство для поддержки рубля и денежных рынков, указывает Искандер Луцко.