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Главная / Аналитикам / Аналитика / Цены на золото продолжат расти в случае сохранения нервозности на рынках - ИК "Фридом Финанс"
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06 марта 2020 года 18:55
Цены на золото продолжат расти в случае сохранения нервозности на рынках - ИК "Фридом Финанс"
Цены на золото продолжат расти в случае сохранения нервозности на рынках, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Елены Беляевой. "Золото в условиях панических настроений на рынке работает как актив-убежище. - указывает эксперт. - Цена унции сегодня на несколько центов превысила максимум прошлой недели. Текущая цель, 1800 долларов за баррель, соответствует уровням максимумов 2012 года. Если нервозность на рынках на следующей неделе сохранится, повышение цен на золото продолжится. Сегодня, скорее всего, нового максимума цены уже ждать не стоит. Хорошие данные по рынку труда немного успокоят рынок".
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06 марта 2020 года 18:12
Отчет по рынку труда показал уверенные темпы найма и превзошел ожидания рынка, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. Фондовый рынок счел блок статистики по рынку труда неактуальным и поэтому практически игнорирует сильный отчет. S&P500 готовится открыться снижением... читать дальше
.06 марта 2020 года 16:57
Акции Apple продолжат рост до 330 долларов, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Deutsch Bank оценил прямой ущерб для компании Apple от срыва поставок из-за вируса COVID-19 в 5 млрд долларов, причем ограничил это влияние периодом с февраля по март, предположив, что с апреля рынок... читать дальше
.06 марта 2020 года 15:32
ГК "ФИНАМ" повышает рекомендацию по обыкновенным акциям "Сбербанка" с "Держать" до "Покупать" и целевую цену с 254 до 272 руб.
Аналитики ГК "ФИНАМ" повышают рекомендацию по обыкновенным акциям "Сбербанка" с "Держать" до "Покупать" и целевую цену с 254 до 272 руб. Рекомендация по привилегированным акциям - "Держать", говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Наталии Малых. "Полная доходность ~23%. В... читать дальше
.06 марта 2020 года 13:47
Техническая картина по S&P500 пока не способствует росту, отмечается в комментарии ИК "Фридом Финанс". В предыдущие два дня индекс пытался подняться выше трендовой линии, однако сил у покупателей оказалось недостаточно. Индекс RSI уходит ниже нейтрального уровня 50, поэтому давление продавцов... читать дальше
.06 марта 2020 года 09:37
Американский фондовый рынок заметно снизился по итогам торгов в четверг. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона заметно снижаются в пятницу. Цены на нефть эталонных марок продолжают снижение. читать дальше
.05 марта 2020 года 18:38
Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "держать" для акций Horizon Therapeutics и по-прежнему считают их привлекательными для вложений, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Опубликованную компанией отчетность за четвертый квартал мы оцениваем положительно и считаем, что продажи... читать дальше
.05 марта 2020 года 17:25
Азиатские валюты укрепляются на ожиданиях дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики - Julius Baer
Азиатские валюты почувствовали облегчение на фоне снижения ставки ФРС США, в то время как недавно их курс к доллару США снизился из-за опасений экономического спада и оттока иностранных инвестиций, говорится в комментарии аналитика отдела исследований долговых инструментов азиатского региона... читать дальше
.05 марта 2020 года 16:55
Золото консолидируется на ранее достигнутых уровнях в $1640-1650 за унцию. Аналитики ИК "Фридом Финанс" ожидают прорыва в зону $1650-1700 уже на ближайших сессиях. Фундаментальную поддержку золоту оказывают рост волатильности на внешних рынках, а также прогнозы о замедлении роста мировой... читать дальше
.05 марта 2020 года 11:10
Котировки нефти не восстановятся до уровня $60/bbl, пока ситуация с коронавирусом не будет взята под контроль - "Нордеа банк"
Нефтяные котировки в утренние часы продолжают умеренно восстанавливаться после падения в среду вечером почти на 2%, вызванного сообщениями о том, что Россия и Саудовская Аравия не смогли достичь соглашения в рамках вчерашнего заседания мониторингового комитета ОПЕК+, говорится в обзоре "Нордеа... читать дальше
.05 марта 2020 года 10:47
Заседание стран ОПЕК пройдет в четверг, а в пятницу - расширенное обсуждение в рамках ОПЕК+; итоговое решение может оказать значительное влияние на нефтяные котировки, которые до этого момента могут сохранять боковой диапазон $51-54 за баррель Brent, говорится в комментарии аналитика "БКС Брокер"... читать дальше
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