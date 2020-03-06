Цены на золото продолжат расти в случае сохранения нервозности на рынках - ИК "Фридом Финанс"

Цены на золото продолжат расти в случае сохранения нервозности на рынках, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Елены Беляевой.

"Золото в условиях панических настроений на рынке работает как актив-убежище. - указывает эксперт. - Цена унции сегодня на несколько центов превысила максимум прошлой недели. Текущая цель, 1800 долларов за баррель, соответствует уровням максимумов 2012 года. Если нервозность на рынках на следующей неделе сохранится, повышение цен на золото продолжится. Сегодня, скорее всего, нового максимума цены уже ждать не стоит. Хорошие данные по рынку труда немного успокоят рынок".